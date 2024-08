Bị đình chỉ, nhà hàng sai phép ở Huế vẫn tấp nập đón khách

(VTC News) -

Chiều 24/8, ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau loạt bài phản ánh của Báo Điện tử VTC News, UBND xã đã ra thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh nhà hàng, homestay sai phép tại bờ biển An Lộc ngưng cải tạo, sửa chữa và hoạt động kinh doanh dịch vụ từ ngày 15/5.

"Nếu kiểm tra, UBND xã Quảng Công phát hiện các hộ kinh doanh tiếp tục cải tạo, sửa chữa hoạt động kinh doanh dịch vụ thì UBND xã sẽ lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và trình UBND huyện Quảng Điền đề nghị ra quyết định xử phạt", thông báo của UBND xã Quảng Công nêu rõ.

Nhà hàng, homestay An Lộc Beach vẫn ngang nhiên đón khách sau chỉ đạo dừng hoạt động của UBND xã Quảng Công. (Hình ảnh được ghi nhận chiều 23/8).

Thế nhưng, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hơn 3 tháng qua, trong khi các cơ sở kinh doanh khác cơ bản tuân thủ yêu cầu tạm ngừng kinh doanh của UBND xã thì nhà hàng, homestay mang tên An Lộc Beach vẫn ngang nhiên hoạt động và đón khách tấp nập, nhất là dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh sai phép này thuộc sở hữu của bà Lê Thị Hằng - em gái ruột của ông Lê Duận, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Công.

Khu đất bà Hằng được giao nằm ở vị trí đắc địa và thuận tiện bậc nhất ở bờ biển An Lộc. Khu vực này mới được đầu tư, nâng cấp đường đi nối từ Quốc lộ 49B đến sát bờ biển. Ngoài ra, nơi đây cũng được đầu tư thêm bãi đậu xe, đèn chiếu sáng. Toàn bộ nằm trong dự án hạ tầng du lịch Quảng Công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng hơn 7 tỷ đồng.

"Mặc dù UBND xã đã có văn bản cụ thể nhưng họ vẫn lén làm trong gia đình. Trong thời gian tới, UBND xã cũng sẽ có biện pháp quyết liệt hơn", ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Quảng Công khẳng định.

Khách tấp nập vào nhà hàng, homestay An Lộc Beach để ăn uống và ngắm biển.

Trước đó, Báo điện tử VTC News phản ánh việc UBND xã Quảng Công giao đất trái thẩm quyền, không qua đấu giá, không có hợp đồng thuê đất cho một số cá nhân xây dựng các nhà hàng, homestay kinh doanh sai phép trên vùng bờ biển An Lộc gồm: An Lộc Beach, Icon Beach, quán An Bình, Minh và Miền Cát Trắng.

Ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Quảng Công cho biết, các khu đất kể trên vốn là đất ở của dân địa phương. Năm 2007-2008, những hộ dân này được bố trí tái định cư để phòng tránh sạt lở. Từ đó, các khu đất được giao về cho Nhà nước quản lý.

Để thu hút phát triển du lịch, UBND xã giao đất "bằng miệng" cho một số cá nhân để xây dựng các nhà hàng, homestay. Song song với việc giao đất, chính quyền xã yêu cầu các cá nhân cam kết tháo dỡ các công trình khi Nhà nước có quyết định thu hồi.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền khẳng định, việc giao đất cho một số cá nhân mở nhà hàng, homestay tại bãi biển An Lộc của UBND xã Quảng Công là trái thẩm quyền.