Tập đoàn Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group

Ngày 20/5, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG) cho biết, doanh nghiệp này chính thức có tên gọi mới - Công ty CP Bluemarq Group.

Chiến lược tái cấu trúc lần này được xây dựng nhằm mở rộng năng lực phát triển của Đất Xanh, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Đồng thời, việc chuyển đổi giúp Bluemarq Group nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Tập đoàn Đất Xanh bất ngờ đổi tên thành Bluemarq Group, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống. (Ảnh: Đại Việt)

Bluemarq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu Đất Xanh thuộc hệ sinh thái Bluemarq Group được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.

Hệ sinh thái mới của Bluemarq Group được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt bao gồm: Bluemarq Investment - đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược; Bluemarq Development - đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản; Bluemarq Asset Management - chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản; Đất Xanh - tiếp tục giữ vai trò thương hiệu dịch vụ bất động sản chủ lực.

Mô hình này được xây dựng theo định hướng phát triển đồng bộ giữa đầu tư, thu hút vốn, phát triển, vận hành và dịch vụ, nhằm hướng tới nguồn doanh thu định kỳ có khả năng vận hành linh hoạt, tối ưu hiệu quả vốn và mở rộng các nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Thương hiệu Bluemarq được xây dựng từ hai yếu tố “Blue” và “Marq”: Trong đó, Blue đại diện cho sự chuyên nghiệp, tin cậy, tính kỷ luật và tư duy toàn cầu - những giá trị thường gắn liền với các định chế tài chính và tổ chức đầu tư quốc tế. Marq gợi liên tưởng đến dấu ấn khác biệt, sự dẫn đầu và giá trị được khẳng định theo thời gian.

Logo Bluemarq sử dụng sắc xanh dương đậm kết hợp vàng ánh kim, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, ổn định và định hướng phát triển dài hạn.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Đất Xanh cho biết, việc đổi tên từ Đất Xanh qua Bluemarq không chỉ là thay đổi hình ảnh, nhận diện mà quan trọng nhất chính là thay đổi chiến lược.

“Chúng tôi sẽ đầu tư vào các tài sản chiến lược, xây dựng danh mục tài sản tạo dòng tiền dài hạn, phát triển các nền tảng vận hành quy mô lớn và từng bước kết nối với dòng vốn quốc tế”, ông Thìn nói.

Theo ông Thìn, Bluemarq không chỉ muốn trở thành công ty lớn mà còn muốn xây dựng một định chế đầu tư có khả năng tồn tại hàng trăm năm. Một tổ chức không chỉ tạo ra lợi nhuận, hiệu quả, mà còn có khả năng phát triển qua nhiều thế hệ.

Cũng theo ông Thìn, bất cứ sự thay đổi lớn nào cũng đi kèm với những áp lực lớn. Mặc dù thách thức sẽ rất nhiều nhưng ban lãnh đạo Bluemarq sẽ thay đổi tư duy quản trị, mô hình vận hành, chuẩn mực con người, năng lực tài chính và toàn bộ hệ thống chiến lược.

"Nếu muốn bước vào một sân chơi lớn hơn thì không thể vận hành bằng tư duy cũ. Tôi tin rằng, những tổ chức vĩ đại nhất không thể xây dựng trong những giai đoạn dễ dàng nhất”, ông Thìn nhận định.