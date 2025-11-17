Một lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: Cán bộ liên quan sai phạm bị xử lý thế nào?

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Nguyễn Huy Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (cũ), nay là Chủ tịch UBND phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News liên quan vụ việc một lô đất cấp 2 sổ đỏ gây xôn xao dư luận.

Ông Lã Văn Kiên đứng trước ngôi nhà xây gần xong phải bỏ hoang vì chính quyền cấp nhầm sổ đỏ.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, từ tháng 11/2022, Viện KSND TP Hải Phòng có văn bản kiến nghị UBND huyện Thủy Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng kiểm điểm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân, tổ chức có sai phạm trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất dẫn đến việc ông Lã Văn Kiên và bà Đoàn Thiên Hương (ở Tổ 8, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) bị chồng lấn cùng một lô đất. Tuy nhiên, đến nay, việc kiểm điểm và xử lý cán bộ liên quan vẫn chưa được thực hiện.

Trong khi đó, một số cán bộ cấp xã, huyện liên quan đã nghỉ công tác, số ít còn lại đang công tác tại phường Thiên Hương.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà, cán bộ địa chính xã Thiên Hương giai đoạn 2019-2024 (hiện là công chức phường Thiên Hương) cùng với bà Phạm Thị Hạnh, cán bộ địa chính xã Thiên Hương giai đoạn 2019-2022 là 2 cán bộ trực tiếp ra hiện trường đo đạc chỉ giới giao đất chồng lấn lên đất của bà Đoàn Thiên Hương cho ông Lã Văn Kiên xây dựng nhà ở. Từ đó đến nay, cả 2 cán bộ này chưa bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Bà Hạnh hiện đã nghỉ công tác.

Vụ việc kéo dài suốt 5 năm qua nhưng chưa cán bộ nào bị xử lý trách nhiệm.

Liên quan vụ việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên (cũ), sau khi kiểm tra xem xét hồ sơ lưu trữ cấp giấy chứng nhận đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan theo Kiến nghị 81/2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng.

Đơn vị này cho biết, theo các hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu trữ thì viên chức quản lý và người thụ lý hồ sơ là bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Viên chức quản lý, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thuỷ Nguyên, nay đã nghỉ hưu) và ông Tạ Văn Doanh (người lao động hợp đồng, năm 2022 đang là viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuỷ Nguyên).

Tháng 11/2022, đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan đến việc thụ lý xác nhận hồ sơ. Tại buổi làm việc, ông Tạ Văn Doanh kiểm điểm và giải trình về quá trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ của bà Nguyễn Thị Xinh năm 2007.

Trong bản kiểm điểm tại cuộc họp, ông Doanh lấy lý do là “cán bộ mới được nhận vào làm hợp đồng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chưa có kinh nghiệm, khối lượng công việc nhiều nên không thường xuyên xuống thực địa kiểm tra mà chỉ xem xét hồ sơ do UBND xã đã lập hoàn thiện chuyển lên”.

Với lý do trên, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên thống nhất chỉ “kiểm điểm rút kinh nghiệm” với trường hợp của ông Doanh.

Còn đối với tập thể Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên, đơn vị này tự “rút kinh nghiệm sâu sắc”, coi đây là bài học trong công tác thụ lý, xác nhận hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa có thông tin gì thêm về những cán bộ có sai phạm liên quan.

Mới đây, sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh vụ việc, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Thiên Hương khẩn trương phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo UBND TP các nội dung cần chỉ đạo.