Xúc phạm lực lượng công an trên Facebook, cô gái trẻ bị phạt hơn 6 triệu đồng

Ngày 15/4, Công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.K.A (SN 2001, trú tại địa phương) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn trên không gian mạng, Công an xã Xuân Cẩm phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của T.T.K.A đăng tải nội dung bình luận sai sự thật. Đáng chú ý, những nội dung này có tính chất xuyên tạc, vu khống và xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an ngay trên trang Fanpage chính thức của đơn vị.

Công an xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh làm việc với T.T.K.A. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu và mời T.T.K.A lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể phủ nhận, T.T.K.A đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cô gái trẻ cho biết do thiếu kiềm chế và nhận thức chưa đầy đủ nên đã có những phát ngôn lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, T.T.K.A đã tự giác gỡ bỏ thông tin vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái phạm và hứa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP), Công an xã Xuân Cẩm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt T.T.K.A với số tiền 6.250.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công an xã Xuân Cẩm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Người dân cần thận trọng trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng.

Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.