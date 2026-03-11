Phạt hai người bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng, cho biết đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo thành phố trên không gian mạng.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo TP Hải Phòng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính hai người có hành vi bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ chủ các tài khoản này là L.V.T. (sinh năm 1983, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) và L.V.T. (sinh năm 1969, trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân vi phạm này với tổng số tiền 15 triệu đồng (mỗi người 7,5 triệu đồng) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo Công an TP Hải Phòng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Để góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tích cực tuyên truyền để người thân, bạn bè hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật.