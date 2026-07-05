Xúc động phút tiễn đưa nữ anh hùng 42kg vác 2 hòm đạn pháo 98kg bắn máy bay Mỹ

Chiều 5/7, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu cho Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển và đưa linh cữu bà về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (Thanh Hoá)

Từ rất sớm, nhiều người dân địa phương, bà con khu phố đã có mặt tại tư gia của bà Ngô Thị Tuyển tại số nhà 310 Trường Thi (phường Hạc Thành).

Sự ra đi của anh hùng Ngô Thị Tuyển không chỉ là mất mát đối với gia đình, người thân mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng đội, bạn bè, hàng xóm và nhân dân xứ Thanh. Với nhiều người, bà không chỉ là biểu tượng của lòng quả cảm trong chiến tranh, mà còn là người phụ nữ bình dị, gần gũi, sống nghĩa tình giữa đời thường.

Ông Trần Thanh Hùng (đứng ngoài cùng - Cựu sĩ quan Hải quân) không giấu được xúc động khi nhắc đến anh hùng Ngô Thị Tuyển: “Chúng tôi là thế hệ sau của chị Tuyển, nhưng mỗi lần nghe chị kể về sự khốc liệt của trận chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng mới thấy sự gan dạ, anh dũng của các thế hệ đi trước. Giữa mưa bom bão đạn của không quân Mỹ mà chị cùng đồng đội vẫn không nao núng, dũng cảm tải đạn, đưa bộ đội, cứu chữa các chiến sĩ bị thương. Tôi vô cùng cảm phục ý chí và tinh thần của chị Tuyển cùng các đồng đội”.

Trong ký ức của những người sống gần bà, anh hùng Ngô Thị Tuyển không bao giờ tự nói nhiều về chiến công của mình. Bà sống lặng lẽ, chân thành, chan hòa với mọi người, luôn giữ phẩm chất mộc mạc của bộ đội Cụ Hồ.

“Ngày còn sống, bà luôn nói với chúng tôi rằng cuộc đời được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc là điều thiêng liêng nhất. Dù là anh hùng nhưng bà Tuyển sống rất giản dị, quan tâm đến hàng xóm láng giềng, ai đau ốm bà cũng đi thăm”, người hàng xóm lâu năm của gia đình anh hùng Ngô Thị Tuyển chia sẻ.

Với những người trẻ hôm nay, câu chuyện về anh hùng Ngô Thị Tuyển không chỉ là ký ức chiến tranh, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt lên mọi giới hạn. Trong hình là những huân huy chương cao quý mà Anh hùng Ngô Thị Tuyển được Đảng, Nhà nước trao tặng.

“Qua những tư liệu lịch sử và lời kể của các thế hệ cha ông, chúng tôi rất cảm phục tinh thần, sự gan dạ của anh hùng Ngô Thị Tuyển và coi đó là tấm gương để thế hệ trẻ tiếp bước”, chị Nguyễn Lan Hiền (trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá ) xúc động chia sẻ trong lúc đưa anh hùng Ngô Thị Tuyển về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê xóm Khoáng, phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ của tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Đầu năm 1965, Mỹ ném bom ồ ạt xuống miền Bắc nhằm cắt đứt con đường tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của không quân Mỹ.

Ngày 4/4/1965, vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Ngô Thị Tuyển xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ, mặc cho máy bay địch đang quần thảo trên đầu.

Khi có đoàn xe tiếp đạn vừa tới, chị lại xung phong đi vác đạn. Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, lực lượng bộ đội, dân quân dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được. Ngay lập tức, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg (nặng gấp đôi cơ thể chị), vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, tiếp viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.