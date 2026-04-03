Xử phạt tài xế ô tô 'nẹt pô phun lửa' trên đường, gây xôn xao ở Đắk Lắk

Clip ô tô "nẹt pô phun lửa" trên đường Võ Nguyên Giáp (clip MXH)

Ngày 3/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ ô tô “nẹt pô phun lửa” gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Theo đó, người điều khiển xe mang BKS 48A-189.96 thực hiện hành vi trên khi đi trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Buôn Ma Thuột) là ông N.X.G (trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi clip lan truyền, ông G. đã hợp tác, đưa phương tiện cùng các thiết bị độ chế đến cơ quan công an giao nộp. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, người này chưa khai báo thành khẩn nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Xe ô tô "nẹt pô phun lửa" xôn xao trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định tài xế vi phạm 5 lỗi, gồm: Tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng đăng ký (phạt 5 triệu đồng); Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (phạt 500.000 đồng); Rú ga, gây tiếng ồn khi tham gia giao thông (phạt 900.000 đồng); Bộ phận giảm thanh, giảm khói không đảm bảo quy chuẩn (phạt 500.000 đồng); Tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước xe (phạt 70 triệu đồng).

Tổng mức xử phạt là 76,9 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tạm giữ, tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe và buộc khắc phục tình trạng ban đầu của xe.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an cũng xác định ông L.T.T. là người sử dụng thiết bị bay không người lái để quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Hồ sơ đã được chuyển đến Công an phường Buôn Ma Thuột để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trên TikTok xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe trên liên tục tăng ga, nẹt pô, với hai ống xả nhiều lần phun lửa khi di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp. Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.