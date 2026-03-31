Container lấn làn tông xe máy, 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Chiều 31/3, Công an xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 cùng ngày, ông Lê Châu Duẩn (SN 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container BKS 77H-055.03 kéo theo rơ-moóc 77R-048.10 chở dăm keo từ Nhà máy keo Xuân Quang (thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ) lưu thông theo hướng Phú Tâm – Kỳ Lộ (Tây – Đông).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km17 tuyến ĐT647 (thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ), xe container xảy ra va chạm với xe máy BKS 78AK-044.93 do ông La Lan Cuối (SN 1970) điều khiển, chở theo ông La Thanh Nông (SN 1957, cùng trú thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ) đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến ông Cuối và ông Nông tử vong tại chỗ. Tài xế Duẩn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, ông Duẩn nhập viện vào lúc 14h50 cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương. Ông Duẩn tử vong lúc 15h30 cùng ngày.

Tại hiện trường, xe container lật nghiêng, đè xe máy. Phần đầu xe hư hỏng hoàn toàn, phần đầu xe ngã vào lan can đường.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường; phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do tài xế xe container đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều lưu thông, dẫn đến tai nạn.