Xu hướng quản trị nhân sự năm 2026: Tự động hóa và dữ liệu

(VTC News) -

Sự gia tăng của dữ liệu nhân sự cùng áp lực tối ưu vận hành đang khiến doanh nghiệp phải thay đổi cách quản trị nguồn nhân lực. Từ tuyển dụng, chấm công, tính lương đến đánh giá hiệu suất, mỗi hoạt động đều tạo ra lượng dữ liệu lớn cần được xử lý nhanh chóng và chính xác.

Trong khi đó, các phương pháp quản lý thủ công ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế về tốc độ, khả năng tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định. Chính vì vậy, tự động hóa và dữ liệu đang trở thành hai xu hướng quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường lao động trong năm 2026.

Tự động hóa và dữ liệu đang trở thành nền tảng của quản trị nhân sự hiện đại.

AI và tự động hóa đang được ứng dụng như thế nào trong quản trị nhân sự?

AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong quản trị nhân sự, từ tuyển dụng, quản lý nhân viên đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Một số ứng dụng nổi bật gồm:

Tuyển dụng: AI có thể hỗ trợ sàng lọc hồ sơ, phân loại ứng viên phù hợp, đánh giá kỹ năng và tự động lên lịch phỏng vấn, giúp bộ phận tuyển dụng tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý.

Quản lý vận hành nhân sự: Các hệ thống số hóa cho phép doanh nghiệp tự động hóa quy trình chấm công, tính lương, quản lý nghỉ phép và lưu trữ hồ sơ nhân viên trên cùng một nền tảng.

Đánh giá hiệu suất và đào tạo: AI có khả năng theo dõi KPI, phân tích năng lực của từng cá nhân và đề xuất các chương trình đào tạo hoặc lộ trình phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tương tác nội bộ: Chatbot HR có thể hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách, phúc lợi, quy trình nội bộ hoặc tiếp nhận yêu cầu từ nhân viên, góp phần nâng cao trải nghiệm làm việc và giảm tải cho bộ phận nhân sự.

Quản lý hợp đồng lao động điện tử: Tự động hóa hoàn toàn quy trình soạn thảo, trình ký và lưu trữ hợp đồng. Giải pháp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn pháp lý mới nhất năm 2026, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, loại bỏ các thủ tục giấy tờ thủ công và tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ nhân sự.

Dữ liệu đang thay đổi cách doanh nghiệp ra quyết định nhân sự

Song song với tự động hóa, dữ liệu đang trở thành nền tảng quan trọng của quản trị nhân sự hiện đại. Thay vì dựa vào kinh nghiệm, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu quả và hoạch định nguồn nhân lực. Thông qua các công cụ phân tích, doanh nghiệp có thể theo dõi:

Hiệu suất làm việc của nhân viên và từng phòng ban.

Tỷ lệ nghỉ việc và mức độ gắn kết của nhân viên.

Hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển nhân tài.

Nhu cầu tuyển dụng theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là People Analytics - phương pháp sử dụng dữ liệu để phân tích hành vi, năng suất và xu hướng phát triển của nhân viên. Không chỉ giúp đo lường hiệu quả, dữ liệu còn hỗ trợ doanh nghiệp dự báo nhu cầu tuyển dụng, nhận diện nguy cơ nghỉ việc và xây dựng các kế hoạch phát triển nhân tài trong dài hạn.

Doanh nghiệp cần làm gì để bắt kịp xu hướng HR 2026?

Để bắt kịp xu hướng HR 2026, doanh nghiệp không chỉ cần ứng dụng công nghệ mà còn phải chuẩn hóa quy trình, xây dựng dữ liệu tập trung và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự. Một số yếu tố cần ưu tiên gồm:

Chuẩn hóa quy trình nhân sự: Xây dựng quy trình tuyển dụng, chấm công, tính lương, đánh giá và đào tạo theo hướng đồng bộ, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung: Dữ liệu được lưu trữ thống nhất và cập nhật thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng khai thác thông tin phục vụ công tác quản trị và ra quyết định.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ HR: Trang bị các kỹ năng về phân tích dữ liệu, sử dụng công cụ số và phối hợp với AI để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Ứng dụng công nghệ phù hợp: Trong bối cảnh tự động hóa và dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng, việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp số hóa quy trình, quản lý dữ liệu tập trung và tối ưu các nghiệp vụ như chấm công, tính lương, nghỉ phép hay đánh giá hiệu suất.

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực.

Khi quản trị nhân sự ngày càng gắn liền với công nghệ và dữ liệu, việc lựa chọn nền tảng phù hợp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành. Với 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực ERP, ARITO mang đến giải pháp quản trị tổng thể, trong đó HRM là một module chuyên biệt được thiết kế để giải quyết các bài toán đặc thù cho doanh nghiệp quy mô từ 100 nhân sự trở lên.

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