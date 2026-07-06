XSMT 7/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 7/7/2026

XSMT 7/7. XS miền Trung thứ 3 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 7/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 7/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 7/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ 3 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: KQXS miền Trung được quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: KQXS miền Trung được quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng sẽ gồm 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: KQXS miền Trung được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng sẽ gồm 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật:KQXS miền Trung được quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Khi biết mình trúng thưởng, người chơi nên giữ nguyên hiện trạng tờ vé, tránh để vé bị rách, nhòe, mất góc, chắp vá hoặc hư hỏng, vì đây là căn cứ quan trọng để xác minh quyền nhận giải.

- Trước khi đến lĩnh thưởng, người sở hữu vé nên điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mặt sau của tờ vé theo đúng hướng dẫn nhằm hỗ trợ quá trình kiểm tra và đối chiếu.

- Việc nhận thưởng có thể được thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên theo quy định.

- Khi làm thủ tục, người nhận giải cần mang theo căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để xác minh danh tính.

- Với giải thưởng vượt 10 triệu đồng, người trúng thưởng sẽ phải khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật trước khi nhận tiền thưởng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Theo quy định hiện hành, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Người sở hữu vé cần hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền trước khi hết thời hạn, nếu không vé sẽ mất giá trị.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc. Đồng thời, đơn vị phát hành cũng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người trúng thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

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