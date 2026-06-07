XSMB chủ nhật ngày 7/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 7/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 7/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/6/2026 - Xổ số miền Bắc chủ nhật - KQXSMB hôm nay

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- XSMB 5/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 5/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/6/2026.

- XSMB 4/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/6/2026.

- XSMB 3/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/6/2026.

- XSMB 2/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số ở đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành tiếp tục quay ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số ở đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành được quay ở đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

- Để đảm bảo quyền lợi khi nhận thưởng, vé số miền Bắc cần được bảo quản cẩn thận, tránh tình trạng nhòe mực, rách nát hoặc tẩy xóa bất kỳ thông tin nào trên vé. Một tấm vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình xác minh và lĩnh thưởng diễn ra dễ dàng, nhanh chóng hơn.

- Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức ban đầu, người chơi có thể gặp khó khăn trong việc được công nhận trúng thưởng, thậm chí mất quyền nhận giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết quay số và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu lúc 18h15 mỗi ngày, giúp người chơi theo dõi nhanh và chính xác.

- Ngoài ra, người chơi có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn gửi đến tổng đài theo hướng dẫn trên vé, tuy nhiên dịch vụ này sẽ tính phí theo quy định.

- Bên cạnh đó, để xem kết quả miễn phí và nhanh chóng, người chơi có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn, đây là kênh thông tin uy tín được nhiều người tin dùng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.

Thư Trương