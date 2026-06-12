XSMB thứ 6 ngày 12/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 12/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 6 - KQXSMB hôm nay

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/6/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 7/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể liên hệ trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để làm thủ tục nhận giải theo quy định.

- Vé số hợp lệ phải còn nguyên trạng, không tẩy xóa, không chắp vá, không rách và vẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định hiện hành.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền thuận tiện hơn, thời gian quay số đã được quy định rõ ràng theo từng khu vực khác nhau.

- Xổ số miền Nam (XSMN) thường mở thưởng sớm nhất, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung (XSMT), quay số từ 17h15 đến 17h35 và kết quả được công bố ngay sau khi từng giải hoàn tất.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc (XSMB), diễn ra từ 18h15 đến 18h35 và là đài quay cuối cùng trong ngày, thu hút nhiều người theo dõi.

- Lưu ý, người chơi cần dò đúng kết quả theo đài đã mua vé để tránh nhầm lẫn giữa các khu vực miền Bắc, Trung và Nam.

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