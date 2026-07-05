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Xuất bản ngày 05/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 05/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/7/2026 - XSKT 5/7

XSKT 5/7, trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/7/2026, xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 5/7/2026, xổ số Kon Tum 5/7.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 5/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/7/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 5/7/2026

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- XSKT 28/6/2026

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 738732 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKT 28/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

XSKT 28/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

- XSKT 21/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng ngày 21/6/2026 như sau:

XSKT 21/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026.

XSKT 21/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026.

- XSKT 14/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum công bố kết quả xổ số ngày 14/6/2026 với giải đặc biệt là 645395 và các hạng giải khác như sau:

XSKT 14/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 14/6/2026.

XSKT 14/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 14/6/2026.

- XSKT 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 327574 và các hạng giải khác như sau:

XSKT 7/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 7/6/2026.

XSKT 7/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 7/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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