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Xuất bản ngày 03/07/2026 04:37 PM
Xuất bản ngày 03/07/2026 04:37 PM

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/7/2026 - XSGL 3/7

XSGL 3/7, trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/7/2026, xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 3/7/2026, xổ số Gia Lai 3/7.

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 3/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/7/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 3/7/2026

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- XSGL 26/6/2026

Kết quả xổ số ngày 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng có giải đặc biệt là 520773 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 26/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/6/2026.

XSGL 26/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/6/2026.

- XSGL 19/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai công bố kết quả xổ số ngày 19/6/2026 với giải đặc biệt là 386419 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 19/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/6/2026.

XSGL 19/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/6/2026.

- XSGL 12/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 12/6/2026 như sau:

XSGL 12/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/6/2026.

XSGL 12/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/6/2026.

- XSGL 5/6/2026

Kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026 có giải đặc biệt là 449016 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSGL 5/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026.

XSGL 5/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Quảng Nam và Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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