Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 15/6/2026 - XSCM thứ Hai ngày 15/6

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 15/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 15/6/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 15/6/2026

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- XSCM 8/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 8/6/2026 như sau:

XSCM 8/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 8/6/2026.

- XSCM 1/6/2026

Kết quả xổ số ngày 1/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng có giải đặc biệt là 748958 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 1/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 1/6/2026.

- XSCM 25/5/2026

Kết quả xổ số Cà Mau (XSCM) ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 861359 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 25/5, kết quả xổ số Cà Mau ngày 25/5/2026.

- XSCM 18/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố kết quả xổ số ngày 18/5/2026 với giải đặc biệt là 331798 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 18/5, kết quả xổ số Cà Mau ngày 18/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng/vé, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Cà Mau (XSCM), TP.HCM (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT).

- Thứ Ba: Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL), Bến Tre (XSBT).

- Thứ Tư: Cần Thơ (XSCT), Đồng Nai (XSDN), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Bình Thuận (XSBTH), An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN).

- Thứ Sáu: Trà Vinh (XSTV), Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD).

- Thứ Bảy: TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG) và Long An (XSLA).

- Chủ nhật: Đà Lạt (XSDL), Kiên Giang (XSKG) và Tiền Giang (XSTG).

Câu hỏi thường gặp về XSCM

Xổ số Cà Mau quay lúc mấy giờ?

Xổ số Cà Mau được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Hai hàng tuần, cùng kỳ quay với xổ số TP.HCM và xổ số Đồng Tháp.

Vé số Cà Mau trúng thưởng nhận ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng vé số Cà Mau là bao lâu?

Theo quy định hiện hành, vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

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