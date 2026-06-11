Xem trực tiếp Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc, bảng A World Cup 2026 trên kênh nào?

(VTC News) -

Hàn Quốc đấu với Cộng hoà Séc là trận đấu thứ hai của bảng A World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 9h ngày 12/6 (giờ Việt Nam), được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hoà Séc.

Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

Hàn Quốc đấu với Cộng hoà Séc ở trận ra quân bảng A World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Thông tin trận Hàn Quốc đấu với Cộng hoà Séc

Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc lúc 9h ngày 12/6 trên sân Akron, Zapopan, Mexico. Đây là trận ra quân của 2 đội tại bảng A World Cup 2026.

Hàn Quốc dự World Cup lần thứ 12 trong lịch sử, nhiều nhất trong số các đội tuyển châu Á. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp của đội bóng xứ kim chi. Trong cuộc cạnh tranh ở bảng A, Hàn Quốc cần điểm ngay trận đầu để tạo lợi thế trước khi gặp chủ nhà Mexico.

Hàn Quốc có xu hướng chơi linh hoạt với sơ đồ 3 trung vệ. Kim Min-jae là hạt nhân ở hàng thủ, trong khi Hwang In-beom và Paik Seung-ho đảm nhiệm vai trò giữ nhịp ở tuyến giữa. Cách vận hành này giúp Hàn Quốc có thêm quân số khi phòng ngự, đồng thời tạo điều kiện để 2 biên dâng cao.

Son Heung-min vẫn là nhân vật trung tâm của Hàn Quốc. Đội trưởng 33 tuổi chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển 2 pha lập công. Anh cũng là cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho Hàn Quốc ở vòng loại World Cup với 10 bàn và 4 kiến tạo.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc trở lại World Cup sau 20 năm vắng mặt. Đội bóng châu Âu giành vé thông qua vòng play-off, sau khi vượt qua Ireland và Đan Mạch trên chấm luân lưu. Đây là trận đấu quan trọng với Cộng hòa Séc, bởi 1 điểm trước Hàn Quốc có thể là nền tảng tốt trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Lối chơi của Cộng hòa Séc không quá hoa mỹ, nhưng giàu tính thực dụng. Họ mạnh ở bóng bổng, tranh chấp và các tình huống cố định. Theo Opta, Cộng hòa Séc ghi 11 bàn từ bóng chết ở vòng loại khu vực châu Âu, nhiều nhất trong các đội UEFA. Trong đó, 7 bàn đến từ phạt góc.

Patrik Schick là mũi nhọn đáng chú ý nhất của Cộng hòa Séc. Tiền đạo này ghi 5 bàn ở vòng loại World Cup và từng có 6 bàn trong 7 trận tại các giải đấu lớn. Phía sau Schick, Pavel Sulc là nguồn sáng tạo quan trọng, còn Tomas Soucek đem đến sức mạnh không chiến ở tuyến giữa.

Hàn Quốc và Cộng hòa Séc chưa từng gặp nhau ở World Cup. Trận đấu tại Zapopan là lần đầu tiên hai đội đối đầu tại một giải chính thức cấp thế giới.