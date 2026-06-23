Xe tải va chạm xe máy ở Tây Ninh, 3 người tử vong

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4h30 ngày 23/6, tại đường tỉnh 822 thuộc ấp Tân Mỹ (xã Hậu Nghĩa) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-168.16 do ông T.N.Q (sinh năm 1991, thường trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển và xe máy biển kiểm soát 62AA-316.64 chở 3 người.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường tỉnh 822, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh làm 3 người tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua xác minh, ba người có mặt trên xe máy gồm anh L.M.T (sinh năm 2000, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa), N.T.P (sinh năm 2012, ngụ ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa) và L.T.N. (sinh năm 2009, ngụ ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh). Vụ tai nạn làm cả 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ; các phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tại địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan; khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả ba người đi trên xe máy đều có sử dụng rượu bia. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.