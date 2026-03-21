Xe của Leonardo DiCaprio thành hiện vật sau mùa Oscar

Chiếc Nissan Sentra đời 1993 từng xuất hiện trên màn ảnh, do Leonardo DiCaprio cầm lái trong bộ phim đoạt Oscar One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến), hiện được trưng bày tại Bảo tàng Ô tô Dezerland Park Orlando ở Florida, Mỹ.

Chiếc xe vừa được Dezerland mua lại từng góp mặt trong một cảnh rượt đuổi kịch tính trên sa mạc trong tác phẩm do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện. Dù là mẫu xe phổ thông, vai trò trong phim đã biến Nissan Sentra trở thành một "hiện vật văn hóa", gắn liền với câu chuyện điện ảnh.

Nissan Sentra cùng Leonardo DiCaprio xuất hiện trong một phân cảnh của phim.

"Điện ảnh và lịch sử ô tô thường giao thoa theo những cách khó quên, và chiếc Nissan Sentra này là một ví dụ hoàn hảo", ông Jaime Figueroa, Tổng quản lý Dezerland Park Orlando, cho biết trong một thông cáo.

One Battle After Another đã giành 6 giải Oscar tại lễ trao giải lần thứ 98, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Mẫu xe được trang bị động cơ GA16DE 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, 16 van, phun xăng điện tử, cho công suất từ 110-126 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm. Xe có các phiên bản gồm: tiêu chuẩn, E, XE, SE và GXE.

Trong đó, bản GXE được trang bị gói tiện nghi điện (kính, khóa cửa và gương chỉnh điện), còn các bản XE, SE và SE-R có cửa sổ trời và mâm hợp kim dưới dạng tiêu chuẩn hoặc tùy chọn. Tại Mỹ, các mẫu sedan 4 cửa sử dụng dây an toàn vai trước tự động, trong khi bản 2 cửa dùng dây an toàn 3 điểm gắn trên cửa với cơ chế tự động.

Từ tháng 8/1992, thế hệ B13 được nâng cấp cho đời xe 1993 với thay đổi ở thiết kế đầu và đuôi xe. Túi khí cho người lái trở thành trang bị tiêu chuẩn trên bản GXE và là tùy chọn trên các phiên bản khác.

Mẫu xe được trưng bày tại Bảo tàng Ô tô Orlando.

Hiện chiếc xe gia nhập bộ sưu tập hơn 2.500 phương tiện của Bảo tàng Ô tô Orlando - một trong những bộ sưu tập ô tô tư nhân lớn nhất thế giới. Nơi đây trưng bày đa dạng các mẫu xe từ phim ảnh, truyền hình, xe của người nổi tiếng đến những phương tiện có giá trị lịch sử, được bố trí trong hơn 20 không gian theo chủ đề.

Tổng giá trị ước tính của bảo tàng lên tới 200 triệu USD, tái hiện hành trình phát triển của ngành công nghiệp ô tô qua nhiều thời kỳ.