KIA là thương hiệu xe Hàn Quốc với lịch sử hơn 70 năm. Hãng xe có mặt tại Việt Nam từ những năm 2000, được người tiêu dùng đón nhận và thường xuyên lọt top những thương hiệu có doanh số tốt nhất thị trường.

Tháng 3/2026, KIA triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc. Đây là dịp để Kia đồng hành cùng khách hàng Việt trong hành trình lựa chọn phương tiện di chuyển, mang đến những chuyến đi thuận tiện, an tâm và nhiều trải nghiệm trọn vẹn.

Xe KIA New Carnival giá từ 1.299.000.000 VNĐ.

Trong đợt ưu đãi đặc biệt này, khách hàng quan tâm mẫu SUV cao cấp New Carnival Hybrid sẽ nhận được gói ưu đãi kép hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng, đưa mức giá bán của New Carnival Hybrid còn chỉ từ 1,519 tỷ đồng.

Bộ 3 SUV đô thị KIA gồm Seltos, Sonet và Carens tiếp tục nhận được ưu đãi hấp dẫn, trong đó KIA Seltos là mẫu xe nhận ưu đãi cao nhất với tổng ưu đãi lên đến 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe chỉ từ 569 triệu đồng.

Kia Sonet, mẫu xe nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số phân khúc, tiếp tục được Kia áp dụng tổng ưu đãi lên đến 40 triệu đồng trong tháng 3, đưa giá bán thực tế chỉ từ 475 triệu đồng.

Với tổng ưu đãi lên đến 40 triệu đồng, Kia Carens có giá bán thực tế chỉ từ 579 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe 7 chỗ có mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc.

Không chỉ bộ 3 SUV đô thị, trong tháng 3, các mẫu xe KIA khác cũng được áp dụng ưu đãi lên đến 90 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản cụ thể.

KIA tiếp tục duy trì chính sách bảo hành vượt trội lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho các mẫu xe. Riêng các mẫu xe Hybrid được bảo hành pin lên đến 7 năm, góp phần gia tăng sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là chi tiết Bảng giá xe KIA mới nhất tháng 3/2026

Mẫu xe Giá VNĐ New Carnival Hybrid 1,539,000,000 Sorento Plug-in Hybrid 1,399,000,000 Sorento Hybrid 1,149,000,000 New Carnival 1,299,000,000 New Sorento 1,249,000,000 Sportage 819,000,000 Carens 579,000,000 New Seltos 579,000,000 New SonetSUV 489,000,000 K5 769,000,000 K3 584,000,000 Soluto 345,000,000 New Morning 439,000,000 Morning 325,000,000