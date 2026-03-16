Tại lễ trao giải Oscar 2026, diễn viên Jessie Buckley giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuyết phục. Vai diễn nổi bật nhờ vai diễn trong Hamnet giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng sắc thái, và dường như không có đối thủ khi “càn quét” hoàn toàn các giải thưởng trước đó.

Bộ phim Hamnet dựa trên tiểu thuyết bán chạy của Maggie O'Farrell, khám phá nỗi đau mất mát của William Shakespeare và vợ ông sau cái chết của cậu con trai 11 tuổi.

Trong vai chính Agnes, Jessie Buckley thể hiện người phụ nữ mạnh mẽ, đầy cảm xúc, với khả năng yêu thương và chịu đựng vượt qua mọi giới hạn.

Trước khi thắng tượng vàng Oscar, nữ diễn viên giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng lớn như SAG, BAFTA, Critics' Choice và Quả cầu vàng.

Jessie Buckley trong phim "Hamnet".

Jessie Buckley sinh năm 1989 tại Ireland, là con cả trong gia đình có 5 anh chị em. Cô lớn lên trong môi trường nghệ thuật, có mẹ là ca sĩ opera và huấn luyện viên thanh nhạc, cha là người yêu thi ca. Từ nhỏ, Jessie Buckley tham gia các hoạt động biểu diễn ở trường. Năm 17 tuổi, cô rời Ireland sang London (Anh) để theo đuổi sân khấu.

Sự nghiệp của Jessie Buckley khởi sắc khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng I'd Do Anything của đài BBC vào năm 2008. Dù chỉ giành giải Á quân sau Jodie Prenger, người đẹp vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ và được mời làm diễn viên dự bị cho vai chính. Tuy nhiên, cô chọn theo đuổi cơ hội khác, tham gia vở A Little Night Music của Stephen Sondheim tại Nhà hát Menier Chocolate Factory ở London, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu West End.

Sau đó, Jessie Buckley theo học tại Học viện Kịch nghệ Hoàng gia (RADA) ở London, Anh. Trong thời gian học, cô tiếp tục tham gia các vở kịch. Một trong những vai diễn đáng chú ý của cô là Miranda trong vở The Tempest tại Nhà hát Shakespeare's Globe.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2013, cô nhanh chóng khẳng định vị thế trên truyền hình Anh. Năm 2016, cô vào vai Marya Bolkonskaya trong loạt phim chuyển thể từ War and Peace (Chiến tranh và Hòa bình) của Leo Tolstoy do BBC sản xuất. Vai diễn này giúp cô nhận được sự chú ý rộng rãi nhờ khả năng khắc họa nhân vật phức tạp, đầy chiều sâu cảm xúc.

Bước ngoặt lớn đến với Buckley khi bước vào điện ảnh với vai chính Moll trong Beast năm 2017. Bộ phim tâm lý kinh dị này kể về một phụ nữ trẻ gặp rắc rối tình cảm với một người đàn ông bị nghi ngờ phạm tội.

Một năm sau, vai diễn mẹ đơn thân đam mê nhạc đồng quê trong Wild Rose là bước đệm giúp nghệ sĩ gây ấn tượng với giới phê bình, mang về đề cử BAFTA. Cô còn xuất hiện trong nhiều dự án với phong cách khác nhau.

Jessie Buckley đang là ngôi sao tiềm năng của Hollywood.

Với vai diễn trong Hamnet, cô được The Observer mô tả là “một trong những diễn viên thú vị nhất của thế hệ mình”. Trong khi đó, tờ The New York Times đánh giá cô là “diễn viên tài năng nổi bật trong việc thể hiện những vai diễn phức tạp với sức mạnh hủy diệt”.

Bên cạnh diễn xuất, Buckley còn theo đuổi âm nhạc. Năm 2022, cô phát hành album For All Our Days That Tear the Heart cùng guitarist Bernard Butler của Suede, được đề cử giải Mercury. Album này thể hiện giọng hát sâu lắng, đầy cảm xúc của cô, kết hợp giữa folk và rock.

Về đời tư, Buckley kết hôn với một nhân viên sức khỏe tâm thần và sống ở Norfolk, Anh. Họ chào đón con gái đầu lòng vào năm 2025. Buckley luôn giữ cuộc sống riêng tư, tập trung vào công việc để truyền tải cảm xúc chân thực đến khán giả.