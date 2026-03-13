Hỏng barie trạm thu phí, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kẹt xe kéo dài

(VTC News) -

Chiều 13/3, sự cố hư hỏng barie tại trạm thu phí ở nút giao Ba Bàu thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Lâm Đồng) hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết vẫn chưa được khắc phục khiến các phương tiện ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Barie trạm thu phí bị hỏng, các nhân viên dùng điện thoại chụp từng biển số xe. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo các tài xế qua đây, khi xe xuống nút giao này, các phương tiện phải nhích từng chút một.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị thu phí cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cho biết đã liên lạc với nhà thầu để có phương án khắc phục khẩn cấp nhưng việc xử lý rất chậm khiến việc ùn tắc xe trở nên phức tạp.

Kẹt xe kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước tình hình này, VEC E cho nhân viên dùng điện thoại chụp ảnh biển số các phương tiện đi qua để thu phí sau. Tuy nhiên, do ùn tắc ngày càng kéo dài, đến 16h45, VEC E quyết định xả làn cho các phương tiện đi qua.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 6- Cục Cảnh sát giao thông, đến 17h các phương tiện đã tạm thời thoát ùn tắc.

Trước đó, 22h ngày 2/3, tại các nút giao trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hệ thống thu phí không dừng (ETC) đồng loạt chuyển trạng thái để bắt đầu thực hiện việc thu phí đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Khu Quản lý đường bộ IV đã tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ thuật và cho chạy thử toàn bộ hệ thống thu phí ETC trên tuyến cao tốc này. Trong thời điểm đầu chính thức thu phí, tại phòng điều hành trung tâm, dữ liệu phương tiện qua trạm gồm biển số, quãng đường di chuyển và mức phí được cập nhật liên tục trên hệ thống. Kỹ thuật viên túc trực trước các màn hình giám sát, theo dõi tín hiệu từ camera nhận diện biển số, cảm biến và phần mềm xử lý giao dịch.

Công tác vận hành được kiểm soát chặt chẽ; các làn ETC hoạt động ổn định, barie nâng - hạ nhịp nhàng, phương tiện lưu thông liên tục, không ghi nhận tình trạng dừng chờ kéo dài trong giờ đầu. Tại các trạm thu phí, lực lượng chức năng cũng túc trực hỗ trợ phương tiện, các thiết bị cơ bản vận hành ổn định, một số vấn đề phát sinh được nhân viên xử lý kịp thời, không để xảy ra ùn tắc.

Theo phương án tổ chức, việc thu phí trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng hình thức thu phí kín (tính phí theo quãng đường thực tế từ điểm vào đến điểm ra). Hệ thống trạm bố trí tại các nút giao dọc tuyến, mỗi vị trí đều có làn vào và làn ra riêng, kết nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu ETC.

Để phục vụ công tác thu phí, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được bố trí trạm thu phí tại các nút giao Quốc lộ 55 (Km27+400), Tỉnh lộ 720 (Km37+800), Quốc lộ 1, Tỉnh lộ 765, Quốc lộ 56 và Ba Bàu. Với mô hình thu phí kín, phương tiện trả phí theo đúng quãng đường thực tế sử dụng.