Ấn tượng màn nhảy dù, đổ bộ đường không của bộ đội đặc công Quân khu 7

Bộ đội đặc công Quân khu 7 thực hành đổ bộ đường không ở sân bay Biên Hoà
Những ngày giữa tháng 5, tại sân bay Biên Hòa (TP Đồng Nai), cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công Quân khu 7 bước vào đợt huấn luyện thực hành nhảy dù và đổ bộ đường không năm 2026. Hoạt động diễn ra từ ngày 13-15/5 với sự phối hợp của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên bầu trời miền Đông, từng chiến sĩ lần lượt thực hiện các cú nhảy ở độ cao hàng trăm mét.
Từ khâu chuẩn bị dưới mặt đất đến thời điểm rời cửa máy bay, mọi thao tác đều được thực hiện nghiêm ngặt, chính xác, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và trang bị.
Trong đợt huấn luyện này, Tiểu đoàn 60 tổ chức thực hành nhiều nội dung như nhảy dù, đổ treo và triển khai đội hình chiến đấu dưới mặt đất.
Trước khi bước vào thực hành, các chiến sĩ được huấn luyện kỹ trên mặt đất với các nội dung như động tác rời máy bay, điều khiển dù, phương pháp xử lý tình huống bất trắc trên không và kỹ thuật tiếp đất trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Những người tham gia nhảy dù phải trải qua kiểm tra, đạt yêu cầu khá, giỏi và bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe mới được phê duyệt thực hành.
Đại úy Nguyễn Dương Hải Đăng, Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 60 cho biết đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm của đơn vị. Ban Chỉ huy, Đảng ủy Tiểu đoàn đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến đấu viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng phương pháp học tập, huấn luyện phù hợp với từng nội dung. “Chi bộ đưa ra nghị quyết, phương pháp lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất”, Đại úy Đăng nói.
Theo các chiến sĩ, khoảnh khắc rời máy bay là thời điểm quan trọng nhất, đòi hỏi động tác phải dứt khoát, chính xác tuyệt đối để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như người nhảy phía sau. Khi ở trên không, mỗi chiến đấu viên phải tự xử lý tình huống, kiểm soát độ cao, hướng bay và tiếp đất an toàn.
Thiếu úy Nguyễn Quốc Thành, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 1 chia sẻ, lần đầu thực hành nhảy dù anh cảm thấy hồi hộp và áp lực tâm lý do phải nhảy ở độ cao lớn, chịu tác động của gió mạnh. “Đơn vị tổ chức huấn luyện rất chặt chẽ, bài bản. Chúng tôi được luyện tập kỹ các động tác rời cửa máy bay, lái dù và xử lý bất trắc trên không ngay từ mặt đất để khi thực hành có thể xử lý tình huống kịp thời”, Thiếu úy Thành cho biết.
Bên cạnh nội dung nhảy dù, nội dung huấn luyện đổ bộ đường không bằng dây treo từ trực thăng cũng thu hút sự chú ý bởi yêu cầu kỹ thuật cao. Các chiến sĩ phải phối hợp nhịp nhàng giữa thao tác tuột dây, giữ thăng bằng và nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu sau khi tiếp đất.
Thượng úy Dương Hùng Thế, Đại đội 1 cho biết, quá trình tuột dây từ trực thăng gặp nhiều khó khăn do sức gió lớn từ cánh quạt gây rung lắc mạnh, ma sát lớn dễ bỏng tay và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận mặt đất. “Trong thời gian luyện tập, chúng tôi tăng cường sức mạnh đôi tay, khả năng bám nắm cũng như kỹ thuật kẹp dây để bảo đảm an toàn khi xuống đất và triển khai đội hình chiến thuật ngay sau đó”, Thượng úy Thế nói.
Theo đánh giá của đơn vị, đợt huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống thực tế trong môi trường tác chiến đặc biệt. Đây cũng là dịp kiểm tra năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
