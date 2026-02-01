Người đàn ông lao vào xe bồn đang chạy trên đường ở TP.HCM

NNgày 1/2, Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn hi hữu vừa xảy ra trên địa bàn phường Hòa Lợi.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đàn ông đi bộ ngược chiều giữa dải phân cách đường ĐT.741 (Nguyễn Văn Thành) thuộc phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Khi đi tới gần ngã tư giao nhau giữa đường ĐT.741 và đường Mỹ Phước Tân Vạn, người đàn ông bất ngờ lao vào bánh xe bồn đang chạy.

Bị bánh xe cán trúng, người đàn ông nằm bất động. Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông lao vào xe bồn đang chạy trên đường. (Ảnh chụp camera hành trình)

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông có biểu hiện bất thường, ra giữa đường quậy phá, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lực lượng dân phòng, dân quân và người dân cố gắng tiếp cận để đưa người đàn ông vào nơi an toàn.

Tuy nhiên, mọi người không kịp trở tay, khi người đàn ông bất ngờ lao vào bánh xe bồn đang chạy trên đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ.