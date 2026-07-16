Xác minh ô tô không nhường đường xe cấp cứu trên quãng đường 5km

(VTC News) -

Trưa 16/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang làm rõ phản ánh liên quan đến xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23A.093.XX bị cho là không nhường đường cho xe cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 15/7 trên tuyến Quốc lộ 4C, đoạn từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưng, lái xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc, chở một bệnh nhân đột quỵ lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để cấp cứu. Ông Hưng cho biết trên quãng đường nói trên, chiếc ô tô 7 chỗ chạy phía trước không nhường đường dù xe cứu thương đã nhiều lần phát tín hiệu ưu tiên.

Xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23A.093.XX bị cho là không nhường đường cho xe cấp cứu. (Ảnh: Hung Nguyen Van)

Theo tài xế xe cấp cứu, Quốc lộ 4C là tuyến đường đèo, mặt đường hẹp, thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa khiến mặt đường trơn trượt. Trong điều kiện đó, xe cứu thương không thể vượt lên an toàn khi phương tiện phía trước không giảm tốc độ hoặc tạo khoảng trống để nhường đường.

Tài xế cho biết, trên xe cấp cứu khi đó có một bệnh nhân nam trong tình trạng rất nguy kịch. Nhân viên y tế phải liên tục bóp bóng để hỗ trợ hô hấp trong suốt quá trình di chuyển. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.

Sau vụ việc, ông Hưng đăng tải đoạn video ghi lại hành trình lên mạng xã hội. Trong clip, tài xế xe cấp cứu nhiều lần bày tỏ bức xúc vì đã phát còi xin đường nhưng phương tiện phía trước vẫn không nhường, đồng thời cho biết bệnh nhân đã tử vong trong quá trình chuyển viện.

Ông Hưng cho biết, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc lên tuyến trên trong tình trạng đột quỵ nặng. Theo ông, xe cấp cứu phải di chuyển phía sau ô tô 7 chỗ trên quãng đường gần 5 km nên đã nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ghế phụ dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Tài xế xe cấp cứu cho biết việc đăng tải đoạn clip không nhằm chỉ trích hay yêu cầu người điều khiển ô tô phải xin lỗi, mà mong muốn nâng cao ý thức nhường đường cho xe ưu tiên.

Theo ông, với những ca bệnh nặng phải chuyển viện trên quãng đường dài ở khu vực miền núi, việc các phương tiện kịp thời nhường đường có thể giúp rút ngắn thời gian tiếp cận cơ sở y tế và tạo thêm cơ hội điều trị cho người bệnh.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh, làm rõ.