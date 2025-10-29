Hiểm họa rình rập khi đi qua những công trình đang xây dựng, phá dỡ ở Hà Nội

“Tôi rất lo lắng khi đi qua các khu vực đang xây sửa nhà vì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những công trình này chỉ được che chắn tạm bợ bằng vài tấm bạt và vài tấm gỗ đặt ngay phía trên lối đi lại của người dân. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi chỉ cần trong quá trình thi công có vật liệu rơi xuống cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người qua đường”, anh Văn Hải (ở phố Yên Hòa) bức xúc nói.