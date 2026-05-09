Xuất bản ngày 09/05/2026 02:45 PM
Chưa có giấy phép, đơn vị thuê vẫn tháo dỡ, sửa chữa dãy biệt thự cổ ở Đà Lạt

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của dãy biệt thự cổ ở đường Cô Giang, dù chưa có giấy phép sửa chữa nhưng đơn vị thuê đã bắt tay vào sửa chữa nhiều hạng mục.

Cụm biệt thự cổ số 1, 3, 5, 7 Cô Giang, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) thuộc nhóm công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là một điểm check-in quen thuộc của du khách nên rất được quan tâm.

Cụm biệt thự cổ ở đường Cô Giang được đánh giá có giá trị cao vì vẻ cổ kính, mái ngói rêu phong và dáng dấp kiến trúc đặc trưng của Đà Lạt xưa. Năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho Công ty TNHH Didama thuê cụm biệt thự nêu trên trong 50 năm (từ năm 2016 đến năm 2065) để sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ.

Tuy nhiên sau khi được giao khai thác, doanh nghiệp mới xây dựng hàng rào khuôn viên, còn các hạng mục chính bị bỏ hoang nhiều năm. Đến giữa tháng 3/2026, Công ty TNHH Didama bắt đầu triển khai tháo dỡ, xây dựng tại cả 4 căn biệt thự. Tại hiện trường, nhiều phần mái ngói của các biệt thự đã bị tháo, một số cấu kiện hư hỏng được thay thế, tường bên trong và bên ngoài các biệt thự được tô trát lại.

Ngày 9/5, Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản đối với đơn vị thuê cụm biệt thự cổ số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang do tổ chức sửa chữa công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cũng theo ông Phúc, việc sửa chữa là cần thiết nhưng phải đảm bảo về hồ sơ pháp lý. Bên trong 4 biệt thự này, tất cả đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Ghi nhận thực tế của Báo Điện tử VTC News cho thấy phần mái, tường, ống khói... bên trong các ngôi biệt thự đều mục, nứt, gãy.

Còn theo đại diện Công ty Didama vì nóng ruột trước việc xuống cấp của nhóm biệt thự nên đã tiến hành sửa chữa phần mái ngói và chống thấm khi thời tiết thuận lợi dù chưa được cấp phép. Hiện công ty đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng để hoàn thiện hồ sơ cấp phép và tiến hành sửa chữa đúng quy định.

Cũng theo đại diện Công ty Didama, do kiến trúc tuyệt đẹp của các biệt thự, hàng ngày có nhiều du khách chụp ảnh lưu niệm. Dù có hàng rào, cổng che chắn nhưng nhiều du khách lén vượt rào vào tận bên trong để chụp ảnh trong khi các hạng mục đều đã xuống cấp nên rất nguy hiểm.

Và sắp tới mùa mưa nên phía công ty triển khai sửa chữa, gia cố trước các hạng mục đã xuống cấp để đảm bảo công trình không bị đổ ngã.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu Công ty Didama dừng việc thi công và hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi tiếp tục sửa chữa.

Công ty Didama cho biết sẽ cho dừng việc thi công lại. Sau khi có giấy phép sửa chữa, phía công ty đảm bảo việc sửa chữa sẽ sớm hoàn thành và cam kết giữ nguyên kiến trúc ban đầu của các biệt thự. Ngoài ra, công ty còn lựa chọn màu sơn, vật liệu phù hợp để tái hiện nét độc đáo, cuốn hút của các ngôi biệt thự này và không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của những biệt thự này. Trong ảnh là hình ảnh được phía công ty tái hiện lại của ngôi biệt thự số 1 đường Cô Giang.

THIÊN TRANG
