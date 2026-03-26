Xác định nguyên nhân ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Hà Nội

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn tại nút giao phố Trung Kính khiến một người bị thương nặng.

Theo Công an Hà Nội, nguyên nhân vụ tai nạn do anh V.Q.C. (tài xế ô tô Lexus) lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Kết quả ban đầu cho thấy, tài xế V.Q.C. và những người lái ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Khoảng 23h25 ngày 25/3, anh V.Q.C. (SN 1987, ở Cầu Giấy, Hà Nội) lái ô tô Lexus biển số 30K-201.xx chạy trên đường Trung Kính hướng đi Dương Đình Nghệ.

Khi đi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này va chạm với một ô tô con. Sau đó, xe Lexus tiếp tục lao sang phần đường ngược chiều rồi tông liên hoàn vào 4 ô tô và một xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm tài xế xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Công an Hà Nội cũng cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.