Ô tô tông liên hoàn 10 xe ở Hà Nội: 1 người tử vong, tài xế có nồng độ cồn

(VTC News) -

Khoảnh khắc ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội giờ cao điểm.

Theo thông tin mới cập nhật, vụ việc đã khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tài xế được xác định là ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội). Khoảng 18h49 ngày 6/3, ông Sáu lái ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.89 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên, chiếc xe của ông Sáu va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương, 6 ô tô và 4 xe máy bị tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối 6/3 tại Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế gây tai nạn có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.