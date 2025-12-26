VFF dùng lứa U21 thay dàn sao HCV SEA Games, xin phép không đạt thành tích ASIAD

(VTC News) -

U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 (diễn ra năm 2026 tại Nhật Bản) không sử dụng lực lượng vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 mà thay bằng lứa U21. Do đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xin phép Cục Thể dục thể thao không đặt mục tiêu thành tích.

"Chúng tôi đã gửi văn bản xin phép Cục Thể dục thể thao là có thể sẽ không đạt thành tích ở ASIAD. Mục tiêu là bồi dưỡng, rèn luyện cho lứa U21 hướng đến SEA Games và Olympic", Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ trả lời truyền thông sau Đại hội thường niên khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) diễn ra sáng nay (26/12).

Đại hội là cuộc gặp mặt quan trọng để các nhà quản lý bóng đá Việt Nam nhìn lại, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động năm 2025; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu của nhiệm kỳ khóa IX.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ.

Trong đó, nhiệm vụ của các đội tuyển trẻ được nhắc đến như một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. VFF quyết định cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản trong năm 2026 thay vì đội hình mạnh nhất.

Ông Nguyễn Xuân Vũ giải thích: "Hầu như các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thường cử đội U20 dự ASIAD để tạo đà cho Olympic. Bóng đá Việt Nam cũng hướng đến Olympic 2028 nên việc cử U21 quốc gia dự ASIAD 2026 là bước chuẩn bị quan trọng.

Ngoài ra, một lý do khác là năm 2027, lứa cầu thủ này sẽ đá SEA Games 34 tại Malaysia. Do vậy, các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm".

Về cơ bản, VFF mong muốn đội trẻ Việt Nam có cơ hội dự Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, đích đến này ngày càng khó thực hiện, ít nhất là tại Olympic 2028. Ban tổ chức chủ nhà vừa đưa ra thay đổi "gây sốc" khi giảm số đội dự môn bóng đá nam từ 16 còn 12 đội. Ở khu vực châu Á, chỉ có 2 đội duy nhất được dự giải.

Trong đó, vòng chung kết U23 châu Á 2028 sẽ trở thành vòng loại Olympic. U23 Việt Nam cần tái hiện thành tích vào đến trận chung kết như các đàn anh từng làm được vào năm 2018. Dẫu vậy, thời điểm thầy trò ông Park vào chung kết tại Thường Châu, đó không phải là năm được tính cho vòng loại Olympic, nên các quốc gia mang lực lượng chưa phải mạnh nhất.