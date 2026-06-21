Vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên khiến 4 người tử vong, trong đó có cả nghi phạm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/6 tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Theo điều tra, Tuyên dùng dao tấn công chị N.T.N., hai con của chị là cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và em gái chị N. là N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C). Sau khi gây án, nghi phạm đã tự sát.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn và khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, cháu B. tử vong tại chỗ, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng được phát hiện tử vong tại tầng 2 của ngôi nhà.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng N.B.N. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Theo người dân địa phương, chị N.T.N. đã ly hôn và sinh sống cùng hai con, em gái và bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chị không có mặt ở nhà do đang đi làm.

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.