Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong

(VTC News) -

Ngày 26/1, lãnh đạo Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ án mạng xảy ra vào tối 25/1, tại nhà để xe của quán Karaoke Sky 2, thuộc Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh.

Vi Văn Cương dùng dao sát hại bạn gái. (Ảnh: Cắt từ clip).

Kẻ gây án là Vi Văn Cương (SN 1986, trú tại thôn Bình Trung, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn, là công nhân tại Công ty Siflex, ở Khu công nghiệp Quang Châu). Nạn nhân là chị N.Th.H (SN 1980, trú tại Tổ dân phố Sơn Tiến, phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), bạn gái của Cương.

Cả hai đều trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 tối 25/1, Vi Văn Cương phát hiện chị H. đi ăn cơm cùng người đàn ông khác nên đã đi theo. Thấy chị H. đến quán Karaoke Sky 2, Cương vào quán gọi chị H. ra khu vực để xe của quán để nói chuyện và xảy ra cãi vã.

Cương quay lại xe máy lấy dao gọt hoa quả mang theo, đâm nhiều nhát vào người chị H. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, sau đó tử vong.

Vi Văn Cương sau khi gây án đã bị người dân bắt giữ, giao cho Công an phường Nếnh.