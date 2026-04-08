Vụ ‘đất vàng’ Bến Vân Đồn: Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai khắc phục hơn 230 tỷ

Ngày 8/4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Phiên tòa tập trung làm rõ nhiều tình tiết về việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, cho biết sau khi sở hữu dự án, đến năm 2014, doanh nghiệp này đã đàm phán chuyển nhượng lại cho Novaland với giá 846 tỷ đồng.

Trước khoản chênh lệch lợi nhuận khoảng 297,8 tỷ đồng theo xác định của cơ quan chức năng, bị cáo Loan khẳng định đây là lợi nhuận của pháp nhân công ty, không phải cá nhân hưởng lợi. Theo bị cáo, giá trị dự án tăng lên có phần đóng góp từ quá trình tái cơ cấu, gia tăng giá trị sau nhiều năm đình trệ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Loan cho biết đã tự nguyện nộp 100 tỷ đồng trong giai đoạn điều tra và trước phiên tòa tiếp tục nộp thêm hơn 28 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 35% cổ phần cá nhân. Đồng thời, Quốc Cường Gia Lai cũng đề nghị khắc phục thêm 106 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo Loan và doanh nghiệp nộp khắc phục hậu quả đến nay hơn 230 tỷ đồng.

Bị cáo Loan trình bày, lợi nhuận từ dự án cách đây khoảng 10 năm đã được chia cho 1.671 cổ đông, hiện không thể thu hồi. Trong khi đó, công ty hiện có hơn 4.200 cổ đông, nên việc buộc khắc phục toàn bộ số tiền từ khoản lợi nhuận cũ sẽ gây thiệt thòi cho các cổ đông mới.

Trả lời HĐXX về cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, bị cáo Loan cho biết không kêu oan, song cho rằng sai phạm xuất phát từ việc chưa nhận thức đầy đủ các quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Theo lời khai, năm 2013, Quốc Cường Gia Lai tham gia dự án thông qua Hợp đồng hứa chuyển nhượng góp vốn số 09. Bị cáo tiếp cận dự án qua môi giới, được giới thiệu là dự án có quy mô phù hợp năng lực doanh nghiệp. Ban đầu, bị cáo làm việc với Lê Y Linh (Giám đốc Công ty Việt Tín), sau đó mới được giới thiệu gặp Đặng Phước Dừa khi cần làm rõ thêm vấn đề pháp lý.

Bị cáo Loan khẳng định thời điểm giao dịch, hồ sơ thể hiện 80% vốn tại Công ty Phú Việt Tín đã thuộc Công ty Retro Harvest Finance của bà Lê Y Linh, nên nhận thức đây là dự án thuộc khu vực tư nhân, không phải đất Nhà nước. Lời khai này khác với cáo trạng của VKSND Tối cao khi cho rằng bị cáo “nhận thức rõ” nguồn gốc tài sản nhưng vẫn tham gia thực hiện hành vi sai phạm.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trong vụ án, bị cáo Trần Ngọc Thuận, cựu Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị xét xử về tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc, bị cáo Thuận đã đồng thuận cùng bị cáo Lê Quang Thung trong việc chuyển nhượng khu đất cho các bị cáo Linh và Dừa không qua thẩm định, đấu giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Bị cáo Thuận bị xác định đã 2 lần nhận tổng cộng 45 tỷ đồng từ bị cáo Dừa.

Tại tòa, bị cáo Thuận khai ban đầu chưa thống nhất chủ trương chuyển nhượng dự án, chỉ trả lời “để xem lại”. Đến cuộc họp tháng 4/2014 mới chính thức có ý kiến. Bị cáo cũng cho biết từng yêu cầu tìm luật sư tư vấn để tháo gỡ vướng mắc pháp lý liên quan dự án.

Đối với bị cáo Loan, bị cáo Thuận cho rằng chỉ gặp trong thời gian ngắn, không trao đổi nội dung công việc. Theo lời khai, bị cáo Loan chỉ tìm hiểu về pháp lý dự án, không liên quan việc đưa tiền hay xử lý các vấn đề khác.

Bị cáo Thuận thừa nhận đã nhận tổng cộng 45 tỷ đồng từ bị cáo Dừa, trong đó chia cho 3 cá nhân khác 2,5 tỷ đồng, còn lại hưởng 37,5 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo cũng thừa nhận không thực hiện đúng quy định về thẩm định, đấu giá tài sản Nhà nước, dẫn đến thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.

Về khắc phục hậu quả, bị cáo Thuận khai đã nộp lại toàn bộ 37,5 tỷ đồng hưởng lợi và nộp thêm 1 tỷ đồng.