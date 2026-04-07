Vụ ‘đất vàng’ Bến Vân Đồn: Cựu lãnh đạo nhận hối lộ 300.000 USD rồi đi mua ô tô

(VTC News) -

Chiều 7/4, phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các đơn vị liên quan bước vào phần xét hỏi, làm rõ nhiều tình tiết về hành vi chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) khai lần nhận tiền đầu tiên xuất phát từ việc Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) hỗ trợ đưa con trai bị cáo sang Singapore chữa bệnh và chi trả viện phí 200.000 SGD. Sau đó, bị cáo nhiều lần đề nghị hoàn lại nhưng Linh không nhận.

Ở lần thứ hai, bị cáo Thung cho biết được Linh và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) mời ăn tối, sau đó đưa một túi giấy. Khi về đến nhà kiểm tra, bị cáo mới biết bên trong có 300.000 USD. Toàn bộ số tiền này bị cáo không chia cho ai mà sử dụng để mua ô tô.

Bị cáo Lê Quang Thung tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Bị cáo Thung thừa nhận việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không thực hiện thẩm định giá, không đấu giá là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại bản chất khoản tiền 200.000 SGD, cho rằng không phải hành vi nhận hối lộ. Đồng thời, bị cáo khẳng định cáo trạng truy tố đúng, không oan và đã nộp hơn 16,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trình bày sau đó, bị cáo Lê Y Linh cho biết quen biết bị cáo Thung qua một người bạn trong bối cảnh con trai ông Thung mắc bệnh. Linh đã hỗ trợ đưa đi điều trị tại Singapore và thanh toán viện phí 200.000 SGD, thời điểm đó chưa liên quan đến dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Theo bị cáo Linh, chỉ sau khi việc chữa bệnh hoàn tất, các vấn đề liên quan đến dự án mới phát sinh. Đây cũng là lần đầu bị cáo tham gia hoạt động liên quan tài sản Nhà nước nên không nắm rõ quy định bắt buộc phải đấu giá khi chuyển nhượng.

Thông qua bị cáo Thung, Linh quen biết Đặng Phước Dừa. Do mang ơn việc được giúp đỡ, Linh đề nghị nhận chuyển nhượng khu đất nói trên, từ đó các bên bắt đầu trao đổi, hợp tác triển khai dự án.

Bị cáo Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Liên quan khoản tiền 200.000 SGD, bị cáo Linh khẳng định đã từ chối nhận lại ngay từ khi con trai bị cáo Thung điều trị xong và trở về. Theo bị cáo, nếu có mục đích vụ lợi thì đã nhận lại tiền từ thời điểm đó, chứ không chờ đến khi phát sinh việc chuyển nhượng dự án.

Bị cáo Linh cho rằng mối quan hệ giữa hai bên xuất phát từ tình cảm cá nhân, mang tính “giúp đỡ qua lại”, không nhằm mục đích trục lợi.

Theo cáo trạng, trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), các bị cáo thuộc Tập đoàn Cao su và đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước khi chuyển nhượng tài sản công không qua định giá, đấu giá theo quy định.

Một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa; thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD.

Với vai trò Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su, ông Thung được giao quản lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nhưng đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản Nhà nước sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thiệt hại 542 tỷ đồng.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan tố tụng xác định bị cáo biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua trái quy định. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng lại cho bà Loan, qua đó bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, bà Nguyễn Thị Hồng và bà Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các thủ tục sắp xếp, xử lý khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản nhà nước.

Riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng không có kết quả, nên bị truy tố, xét xử theo quy định.