Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai sắp hầu tòa vụ đất vàng Bến Vân Đồn

Ngày 18/3, TAND TP.HCM ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (trước đây) cùng các đơn vị liên quan ra xét xử với 22 bị cáo.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà – Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm Chủ tọa. Tòa án cũng triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Trong số 22 bị cáo bị đưa ra xét xử có bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hai bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, bị cáo Trần Khắc Chung bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các bị cáo Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), các bị can thuộc Tập đoàn Cao su và các đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản công không qua định giá, đấu giá theo quy định.

Một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa. Trên thực tế, bị can này đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD.

Với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su, ông Thung được giao quản lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản nhà nước sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thiệt hại 542 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan tố tụng xác định bà biết rõ khu đất trên là tài sản nhà nước, nhưng vẫn tạo điều kiện và chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua khu đất trái quy định. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng lại cho bà Loan, qua đó bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, bị can Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các thủ tục sắp xếp, xử lý khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản nhà nước.

Riêng bị can Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, phát thông báo kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo đảm quyền bào chữa theo quy định. Tuy nhiên, bị can không ra trình diện nên bị truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.