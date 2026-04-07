Vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Bộ Công an yêu cầu 2 tổng giám đốc đầu thú

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 3862 ngày 20/10/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã với Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, tại Bình Thuận, trú tại Chung cư The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, tại Bình Thuận, trú tại số 24 đường 24, Phường Bình Phú, TP.HCM; Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt) cùng về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh.

C03 yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà 2 bị can trên không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ ông Đỗ Tú Tài (SĐT: 091.322.3579), ông Tô Minh Hoàng (SĐT: 093.470.7777), Điều tra viên Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.