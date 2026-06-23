Thống kê khó tin của Messi tuổi 38

(VTC News) -

Trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, Lionel Messi ghi cả hai bàn thắng, qua đó giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 1/16. Không chỉ tạo nên khác biệt trên bảng tỷ số, Messi còn trình diễn một màn thể hiện áp đảo đến mức khó tin đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi 39.

Theo thống kê sau trận, Messi tung ra 7 cú sút - nhiều nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân. Trong đó, có 4 lần trúng đích và 6 pha dứt điểm được thực hiện bên trong vòng cấm. Bên cạnh đó, đội trưởng Argentina còn tạo ra 2 kiến tạo, thực hiện thành công 3 pha rê bóng và có 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Dù đá hỏng một quả phạt đền, Messi vẫn nhận điểm số 9,3 và là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đáng chú ý, toàn bộ 3 cú sút trong hiệp một của Argentina đều do Messi thực hiện. Phải đến sau phút 60, đội tuyển Argentina mới có một cầu thủ khác ngoài Messi thực hiện pha dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục khó tin sau trận đấu với Áo ngày 23/6. (Ảnh: AP)

Màn trình diễn trước Áo cũng giúp Messi thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử. Với 18 bàn thắng tại các kỳ World Cup, anh chính thức vượt qua Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. "El Pulga" còn phá thêm một kỷ lục khác của Klose: Cầu thủ trải qua nhiều trận thắng nhất tại World Cup (18 trận).

Ngoài ra, Messi nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp tại World Cup lên con số 6. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục của Just Fontaine (World Cup 1958 tại Thụy Điển) và Jairzinho (World Cup 1970 tại Mexico). Nếu tiếp tục lập công trước Jordan ở lượt trận cuối vòng bảng, Messi sẽ thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Thống kê trên càng trở nên ấn tượng nếu nhìn lại World Cup 2022, nơi Messi ghi bàn ở tất cả các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp, từ vòng 1/8 gặp Australia cho tới trận chung kết với Pháp.

Một cột mốc đáng chú ý khác là 5 bàn thắng đầu tiên của Argentina tại World Cup 2026 đều do Messi ghi. Trong lịch sử World Cup, điều này mới chỉ từng xảy ra một lần, khi tiền đạo người Nga Oleg Salenko ghi 5 bàn đầu tiên cho đội tuyển Nga tại World Cup 1994.

Video: Argentina đánh bại Áo với tỷ số 2-0

Không dừng lại ở đó, Messi hiện cũng là tác giả của 6 bàn thắng gần nhất mà Argentina ghi được tại World Cup. Anh gia nhập nhóm cầu thủ hiếm hoi từng ghi liên tiếp 6 bàn cuối cùng của đội tuyển mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bên cạnh Eusebio (Bồ Đào Nha, 1966), Paolo Rossi (Ý, 1982), Salenko (Nga, 1994) và Enner Valencia (Ecuador, 2014 và 2022).

Dù vậy, ở trận đấu với Áo, siêu sao người Argentina vẫn để lại một thống kê không mong muốn. Messi đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp một, nâng tổng số lần sút hỏng penalty tại World Cup lên 3 lần. Trước đó, anh từng không thành công từ chấm 11 m trước Iceland (năm 2028) và Ba Lan (năm 2022). Điều này khiến Messi trở thành cầu thủ đá hỏng nhiều quả phạt đền nhất lịch sử World Cup, vượt qua Asamoah Gyan của Ghana với 2 lần.

Tuy nhiên, thống kê này cũng cần được đặt trong bối cảnh Messi đã tham dự tới 6 kỳ World Cup. Quan trọng hơn, anh từng thực hiện thành công những quả phạt đền mang tính quyết định tại World Cup 2022, đặc biệt là trước Hà Lan ở tứ kết và Pháp trong trận chung kết lịch sử.