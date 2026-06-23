Báo quốc tế: 'Messi là thần thoại giữa những thần thoại'

(VTC News) -

Trong trận đấu giữa Argentina và Áo ở lượt trận thứ hai của bảng J World Cup 2026, Lionel Messi ghi cả hai bàn thắng, dù trước đó đá hỏng một quả phạt đền. Kết quả này giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 1/16 trước khi gặp Jordan ở lượt trận cuối. Truyền thông thế giới đã không ngớt lời ca ngợi kỷ lục vĩ đại của siêu sao người Argentina.

Từ Tây Ban Nha, nơi ghi dấu những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, tờ AS ca ngợi Messi là "huyền thoại trong những huyền thoại, thần thoại giữa những thần thoại". Trong khi đó, Marca viết: “Lại là anh ấy. Lại là số 10. Lại là Lionel Messi”, đồng thời khẳng định những gì siêu sao Argentina đang làm là điều đáng kinh ngạc.

Messi ghi tới 5 bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Ngay tại Áo, các tờ báo hàng đầu đều dành trang nhất cho thủ quân Argentina. Tờ Kronen Zeitung của Vienna giật tít trên trang chủ: “Tuyển Áo không thể chống lại nhà vô địch thế giới”, kèm hình ảnh Messi đối đầu hậu vệ Konrad Laimer.

"Trước 70.649 khán giả, tuyển Áo đã đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch một lần nữa có thể trông cậy vào ngôi sao lớn nhất của mình, Messi”, báo Áo nhận định.

“Đúng như dự đoán, Messi là tâm điểm của trận đấu. Gần như không ai có thể ngăn cản được nhạc trưởng ấy. Dù vậy, chính anh cũng là người khiến tỷ số không trở nên đậm hơn khi đá hỏng quả phạt đền", tờ Die Presse cũng nhấn mạnh màn thi đấu xuất sắc của siêu sao người Argentina trong bài báo với tiêu đề "Bữa tiệc của Messi: Argentina đánh bại Áo 2-0".

Messi đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup, nhưng anh còn làm được nhiều điều hơn thế khi ghi tới 5 bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp. Tờ báo Anh The Times nhận xét Messi đang “xé nát các cuốn sách kỷ lục”. Trong khi đó, The Guardian cho rằng việc phá kỷ lục ghi bàn World Cup phải thuộc về Messi và thời điểm đó dường như được định sẵn để xảy ra tại Dallas.

"Messi bất khả chiến bại vừa xô đổ thêm kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Phải là Lionel Messi, phải là ngày 22/6, và có lẽ cũng phải là Dallas mới tạo nên khoảnh khắc đặc biệt ấy. Một Chiếc giày Vàng trong kỳ World Cup này sẽ là món quà xứng đáng dành cho huyền thoại bóng đá chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6 tới", báo The Guardian nhận xét.

Video: Messi hoàn tất cú đúp vào lưới Áo

Tại Pháp, L’Equipe nhấn mạnh Messi đã đưa Argentina vào vòng trong bằng một màn trình diễn lịch sử ngay trước sinh nhật lần thứ 39. Trong khi đó, Le Figaro đặt câu hỏi: “Messi còn có thể đi xa đến đâu?”, sau khi anh nối tiếp cú hat-trick vào lưới Algeria bằng cú đúp trước Áo.

Tờ Blick của Thụy Sĩ cũng dành sự chú ý đặc biệt cho cột mốc lịch sử của Messi. Nhật báo này cho rằng 40 năm sau khoảnh khắc “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona, bóng đá thế giới lại được chứng kiến thêm một khoảnh khắc lịch sử.

"Messi chính thức độc chiếm ngôi vị vua phá lưới trong lịch sử World Cup. Đúng 40 năm sau bàn thắng 'Bàn tay của Chúa' của Diego Maradona, Lionel Messi lại mang đến thêm một khoảnh khắc đi vào lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh", báo Thuỵ Sĩ nhận định.