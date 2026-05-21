Xác minh clip xe khách bỏ đi sau va quệt khiến một học sinh ngã ở Gia Lai

Clip xe khách dán nhãn Đệ Nhất di chuyển sau khi va chạm với xe đạp điện khiến một học sinh ngã ra đường qua xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 21/5, đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) thông tin, địa phương kiểm tra thông tin clip đang lan truyền trên mạng xã hội vụ việc xe khách va quệt khiến một học sinh ngã ra đường DDT640 qua địa bàn nhưng không dừng lại hỗ trợ mà tiếp tục di chuyển.

"Vụ việc chỉ mới ghi nhận trên các trang tin tức mạng xã hội. Chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể sự việc trong clip, đồng thời sớm có thông tin phản hồi cho các cơ quan báo chí", đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước Đông thông tin.

Xe khách logo Đệ Nhất (màu vàng) va chạm với xe đạp điện khiến em học sinh ngã ra đường (Ảnh cắt từ clip).

Sáng cùng ngày, mạng xã hội Gia Lai lan truyền đoạn clip việc một xe khách màu vàng, BKS 77B-014.25 có logo Đệ Nhất di chuyển trên đường ĐT640 (đoạn qua địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Theo camera hành trình của phương tiện phía sau ghi nhận, thời điểm xảy ra va chạm khoảng 17h17 ngày 20/5, đây là thời điểm này là lúc tan trường, có nhiều phương tiện di chuyển trên đường, trong đó có nhiều học sinh, trong khi tuyến đường ĐT640 khá hẹp.

Khi xe khách vượt qua một số xe cùng chiều phía trước thì va chạm với xe đạp điện của học sinh khiến xe đạp điện rơi xuống mương nước, em học sinh ngã ra đường.

Điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ là sau khi xảy ra va chạm, xe khách không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục di chuyển. Một số người dân quanh khu vực đã đưa xe đạp của em học sinh lên khỏi mương nước và xem xét vết thương cho em.

Được biết, học sinh va chạm với xe khách là V.L.T.P, đang học lớp 6 tại một trường trên địa bàn xã Tuy Phước Đông. Trong sáng 21/5, gia đình đã đưa cháu P. đi khám sau vụ tai nạn vì cháu bị đau, sưng ở một số vị trí. Rất may, qua kiểm tra, bác sĩ cho biết cháu chỉ bị chấn thương phần mềm, hiện đang dùng thuốc để điều trị.

"Phía xe khách cũng có liên hệ với gia đình để hỏi thăm sức khoẻ cháu và cho biết xe đang di chuyển vào TP.HCM, khi nào quay ra sẽ đến thăm cháu", gia đình học sinh P. thông tin

Hiện, vụ việc được lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý.