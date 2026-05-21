Hyundai Stargaze trang bị loạt tính năng trên MPV 7 chỗ tầm giá 500 triệu đồng

Điểm tạo nên sự khác biệt hoàn toàn của Stargazer so với các đối thủ chính là những tính năng "độc bản" hoặc rất hiếm gặp trong phân khúc xe MPV cỡ nhỏ.

Hệ thống an toàn chủ động với SCC: Stargazer được trang bị thêm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng (SCC), cho phép xe tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước. Khi kết hợp cùng tính năng định tâm và giữ làn (LFA - LKA), việc lái xe trên cao tốc trở nên cực kỳ nhàn nhã, người lái chỉ cần giám sát và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Hyundai Stargaze trang bị loạt tính năng trên MPV 7 chỗ tầm giá 500 triệu.

Hệ thống 8 cảm biến va chạm: Đây là trang bị "dư dả" nhất phân khúc khi có tới 8 cảm biến trước và sau. Trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống này hoạt động rất nhạy, giúp người lái tự tin hơn khi luồn lách qua những đoạn đường hẹp hay khi đỗ xe.

Bàn gấp cho hàng ghế thứ hai: Một chi tiết nhỏ nhưng độc đáo là bàn gấp gắn ở lưng ghế tích hợp rãnh sâu để điện thoại hoặc máy tính bảng. Đây là tiện ích hiếm hoi trong phân khúc, biến hàng ghế sau thành không gian làm việc hoặc giải trí lý tưởng cho những chuyến đi dài.

Trục cơ sở dài nhất phân khúc: Với thông số 2.780 mm, Stargazer mang lại không gian nội thất rộng rãi hàng đầu. Thực tế, ngay cả người cao 1m85 vẫn có thể ngồi ở hàng ghế thứ 3 mà không bị gò bó, vẫn có dư không gian trần và khoảng để chân. Cùng với đó, hàng ghế thứ 2 có độ ngả sâu, tạo điều kiện cho hành khách nghỉ ngơi tối đa.

Hệ thống treo đầm chắc: Bên cạnh trang bị an toàn - tiện nghi tốt hàng đầu phân khúc, khả năng vận hành của Stargazer cũng là điểm đáng nói. Theo đó, Hyundai Stargazer sử dụng động cơ có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, thuộc hàng mạnh nhất. Xe còn trang bị hộp số vô cấp iVT cải tiến độc quyền, mang đến trải nghiệm lái mượt mà hơn.

Hệ thống treo của xe mang lại trải nghiệm khác hẳn các đối thủ nhờ sự đầm chắc và khả năng dập tắt dao động dứt khoát. Khi đi qua các mố cầu ở tốc độ trung bình, xe không bị bồng bềnh, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng say xe cho hành khách - điểm cộng lớn với một mẫu xe gia đình hoặc sử dụng để chạy dịch vụ.

Hiện nay, Hyundai Stargazer đang được chào bán với mức giá vô cùng cạnh tranh, chỉ từ 569 triệu đồng, chưa kể khuyến mại từng thời điểm. Không chỉ dừng lại ở diện mạo hiện đại hơn, mẫu xe này còn được bổ sung hàng loạt trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp. Những nâng cấp này không chỉ giúp xe duy trì vị thế "đáng mua nhất phân khúc" mà còn khẳng định giá trị vượt giá tiền.