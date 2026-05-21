Profile ấn tượng của 10X Việt được đại học Mỹ chọn phát biểu trước cả nghìn sinh viên

Bài phát biểu của anh Nhật Tiến tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích định lượng, Đại học Duke (Mỹ)

Giữa cả nghìn sinh viên tốt nghiệp và khách mời tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Duke University hôm 8/5 vừa qua, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (sinh năm 2001) là gương mặt xuất sắc được hội đồng trường lựa chọn đại diện sinh viên phát biểu toàn khóa.

Tại nhiều đại học hàng đầu Mỹ, vị trí diễn giả sinh viên tốt nghiệp thường được trao cho những cá nhân có hồ sơ nổi bật toàn diện - không chỉ học giỏi mà còn có khả năng lãnh đạo, sức ảnh hưởng trong cộng đồng sinh viên quốc tế và dấu ấn ở các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Chàng trai Việt Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến là một trong những gương mặt như vậy.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Duke (Mỹ) vào tháng 5/2026. (Ảnh: NVCC)

Nam sinh Việt Nam vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị - Phân tích Định lượng (MQM: Business Analytics) tại Duke - trường đại học thuộc nhóm top đầu nước Mỹ, trong khi ngành Business Analytics (Phân tích Kinh doanh) của trường cũng được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu tại Mỹ.

Trước đó, Tiến tốt nghiệp sớm song ngành Khoa học Máy tính và Truyền thông tại Đại học DePauw với GPA 3.81/4.0, thuộc top 5% sinh viên xuất sắc nhất toàn trường và nhận danh hiệu Latin “Summa cum laude” - mức tốt nghiệp danh dự cao nhất tại nhiều đại học Mỹ.

Trong thời gian học đại học, Tiến nhận học bổng 85% từ DePauw University với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Năm 2022, nam sinh tham gia chương trình học thuật tại University of Oxford, nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine learning) - lĩnh vực đang phát triển mạnh trên toàn cầu.

Hồ sơ của Tiến tiếp tục gây chú ý nhờ loạt giải thưởng công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế. Năm 2025, nam sinh giành giải nhất cuộc thi Duke PM x AI Launch Simulation - sân chơi mô phỏng phát triển và vận hành sản phẩm AI do Đại học Duke phối hợp cùng nền tảng công nghệ Lovable tổ chức.

Cùng năm, Tiến tiếp tục giành giải nhất Duke Product Hackathon - cuộc thi phát triển sản phẩm công nghệ dành cho sinh viên toàn trường. Sau chiến thắng này, nam sinh được chọn đại diện Duke tham dự vòng thi cấp quốc gia tại New York. Trước đó, Tiến từng là quán quân NanoGiants Hackathon quốc tế năm 2021 - cuộc thi lập trình và phát triển giải pháp công nghệ với sự tham gia của nhiều đội thi quốc tế. Năm 2018, Tiến giành ngôi Á quân "Tiger Global Case Competition" - cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh bằng tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên.

Từ thời phổ thông, nam sinh ghi dấu với giải Nhất "E2 English Scholars Challenge" năm 2017 và giải Ba nghiên cứu khoa học cấp thành phố với đề tài nghiên cứu về nồng độ khí Ozone tại TP.HCM năm 2016.

Không chỉ nổi bật ở học thuật, Tiến còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và lãnh đạo học sinh. Nam sinh là người sáng lập SHOPE Project, một dự án hỗ trợ trẻ em mồ côi tại Việt Nam; từng giữ vai trò Trưởng ban MC và Đại sứ trường THPT Đinh Thiện Lý; đồng thời là cựu học sinh tiêu biểu của hệ thống THCS & THPT Đinh Thiện Lý, TP.HCM.

Nhật Tiến bên cạnh bố mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp.

Trước khi theo học ở Đại học Duke, Tiến từng làm công việc cố vấn quản trị cho các doanh nghiệp tại Mỹ. Đồng thời, Tiến cũng từng nhận lời mời từ chương trình Management Trainee - chương trình tuyển chọn nhân sự lãnh đạo trẻ của tập đoàn Unilever.

Không chỉ gây chú ý bởi bảng thành tích dày đặc, Tiến còn được nhiều người nhắc đến bởi hình ảnh của một sinh viên quốc tế năng động nhưng kín tiếng. Gần hai năm qua, nam sinh gần như rời xa mạng xã hội để tập trung cho những kế hoạch cá nhân.

“Có lẽ sau hơn một năm lắng đọng, bản thân quen với việc không dùng mạng xã hội. Tự dưng không còn nhu cầu chia sẻ, chỉ thích sống với ‘thế giới thực’ nhiều hơn”, Tiến viết.

Trong bài phát biểu tốt nghiệp, thay vì nói nhiều về thành tích, Tiến lựa chọn kể những câu chuyện về gia đình và giá trị con người giữa thời đại AI. Khoảnh khắc gây xúc động nhất là khi nam sinh dành tặng ba mẹ ca khúc "Ước mơ của mẹ" ngay trên sân khấu.

Theo chia sẻ của Tiến, đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ em đặt chân tới Mỹ sau gần 6 năm con trai học tập xa nhà. Nam sinh giữ kín việc mình được chọn phát biểu cho đến phút cuối và chỉ khi con trai bước lên sân khấu, ba mẹ mới bất ngờ biết chuyện.

“Ba mẹ lúc nào cũng chắt chiu cho bản thân, nhưng lại chưa bao giờ tiếc điều gì với con”, Tiến chia sẻ.

Sau lễ tốt nghiệp, Tiến cho biết muốn giữ riêng những kế hoạch tương lai cho đến thời điểm phù hợp. Với nam sinh Việt Nam, điều đáng nhớ nhất trong hành trình tại Duke không chỉ là khoảnh khắc đứng phát biểu trước hàng nghìn người hay bảng thành tích ấn tượng, mà là giây phút nhìn xuống khán phòng, thấy ba mẹ lần đầu tiên có mặt tại Mỹ để nghe con trai mình cất lời trên sân khấu tốt nghiệp.

“Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ” - câu hát Tiến chọn vang lên giữa hội trường hôm ấy có lẽ cũng là lời tri ân trọn vẹn nhất dành cho những người đã âm thầm đứng phía sau mọi thành công của em suốt nhiều năm qua.