Virus EV71 độc lực cao, nhiều ca tay chân miệng phải thở máy, lọc máu

Bệnh nhi P.Đ.K (1 tuổi, ngụ TP.HCM) xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng, bỏ ăn, thường xuyên giật mình, thở rít và tím tái, run chi. Ngay sau đó, gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Sau thăm khám, bác sĩ ghi nhận có thêm các hồng ban bóng nước ở lòng bàn chân, chẩn đoán mắc tay chân miệng độ III ngày 2.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, truyền IVIG và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Hiện, bé đang được lọc máu, thở oxy và truyền thuốc điều trị tích cực, tiên lượng nặng.

Còn với trường hợp bệnh nhi P.D.T (6 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đây đã là lần mắc tay chân miệng thứ 3. Ở nhà em chỉ sốt nhẹ nên gia đình cho rằng chỉ là cảm sốt thông thường nên chưa cho em đến viện. Khoảng 2 tuần sau, tình trạng sốt vẫn không thuyên giảm, bệnh nhi xuất hiện thêm triệu chứng đau họng, chán ăn nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng đang thở máy, lọc máu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng với nhiều mụn nước ở trong khoang miệng.

ThS. BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, số bệnh nhi tay chân miệng đang điều trị nội trú tại khoa khoảng 30 trường hợp, chưa tính những ca bệnh điều trị ngoại trú. So với tháng trước, số ca bệnh đã tăng khoảng 20–30%.

“Trong số các ca nhập viện, tỷ lệ bệnh nặng từ độ 2B trở lên, tức là những trường hợp có chỉ định sử dụng thuốc đặc hiệu chiếm gần 20%. Nguyên nhân chủ yếu của các ca nặng được xác định là do virus EV71, một chủng có độc lực cao, khả năng lây lan nhanh và dễ gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là ảnh hưởng đến thân não”, BS Dương nói.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) số ca bệnh tay chân miệng cũng có sự gia tăng rõ rệt. Trong khoảng 30 ca nội trú, có đến gần 1/3 là các trường hợp nặng từ độ 2B trở lên. Đặc biệt, qua xét nghiệm, nhiều ca ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus EV71 là tác nhân có độc lực cao và dễ gây biến chứng nghiêm trọng.

BS CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhấn mạnh: “Ngay khi trẻ được chẩn đoán tay chân miệng, dù ở mức độ nhẹ, phụ huynh cũng không được chủ quan mà cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo. Những biểu hiện quan trọng cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, kể cả ban đêm, bao gồm: sốt cao không hạ, ngủ giật mình chới với, hoặc có những thay đổi bất thường về hành vi”.

Nhiều trẻ mắc bệnh nặng do phụ huynh chủ quan cho trẻ nhập viện trễ.

Theo bác sĩ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh tay chân miệng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy tim mạch, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Thực tế đã ghi nhận một số ca tử vong, trong đó có trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, nguyên nhân liên quan đến nhiễm virus EV71.

Đáng lưu ý, có những trường hợp ban đầu bệnh nhẹ, không sốt nhưng sau vài ngày lại xuất hiện sốt cao, đây có thể là dấu hiệu bệnh bắt đầu chuyển nặng. Ngoài ra, trẻ có biểu hiện quấy khóc bất thường, bám mẹ liên tục, không chịu rời, hoặc có vẻ mặt đờ đẫn, ít tương tác cũng là những dấu hiệu thần kinh cần đặc biệt cảnh giác.

Theo ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM: “Bệnh tay chân miệng đang bước vào giai đoạn gia tăng, đặc biệt với sự lưu hành của EV71 có thể làm tăng số ca bệnh nặng. Do bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ em và dễ lây lan tại các môi trường tập trung đông trẻ như trường học, nhà trẻ, do đó việc nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, trường học và cộng tác viên trong phát hiện sớm, chăm sóc đúng và truyền thông phòng bệnh tay chân miệng là hết sức cấp thiết.”

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị các cơ sở y tế tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các ca nghi ngờ để kịp thời xử lý, không để lây lan trong cộng đồng.

Đồng thời, cần triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát ổ dịch ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ bùng phát diện rộng. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức người dân, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh hiệu quả, góp phần kiểm soát dịch bệnh bền vững.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong 12 tuần đầu năm 2026, các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận 10.886 ca tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, có 1.992 ca nhập viện, 221 ca nặng từ độ 2B trở lên. Đáng chú ý, bệnh nhi ngoại tỉnh chiếm tới 51% số ca nặng.