Bộ ba việc làm, hạ tầng, tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

(VTC News) -

Trong đó, The Rise của Happy Home Tràng Cát thu hút mọi sự quan tâm khi án ngữ vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối nhanh chóng với loạt tiện ích và hệ thống giao thông liên vùng.

Nam Hải Phòng tăng tốc hạ tầng, mở đường cho chuẩn sống mới

Đến tháng 5/2026, Hải Phòng đã thành lập 46 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích khoảng 13.000 ha. Chỉ tính riêng đầu năm đến nay, khu vực Nam thành phố liên tiếp đón nhận nhiều dự án với tổng vốn đầu tư vượt 20.000 tỷ đồng, nổi bật như KCN Tiên Lãng 1 rộng gần 600 ha, KCN sân bay Tiên Lãng (khu B) hơn 180 ha và KCN Nam Tràng Cát quy mô trên 200 ha.

Làn sóng đầu tư vào Nam Hải Phòng tiếp tục được nối dài với hàng loạt dự án quy mô lớn. Bên cạnh KCN Ngũ Phúc giai đoạn 1 rộng hơn 200 ha, các khu công nghiệp do Hòa Phát và Gelex đầu tư như KCN Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A) hay KCN Hoàng Diệu cũng sở hữu quỹ đất hàng trăm héc ta.

Sự hiện diện của các dự án cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của Nam Hải Phòng - cực phát triển mới của thành phố Cảng.

Về dài hạn, Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển gần 79 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 18.900 ha. Đây là một chiến lược rõ ràng nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc.

Dự án KCN Nam Tràng Cát được Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Vinhomes khởi công vào ngày 14/5 tại phường Hải An.

Hạ tầng công nghiệp càng phát triển, thị trường nhà ở tại Nam Hải Phòng càng sôi động khi nhu cầu tăng mạnh và chất lượng cũng đòi hỏi phải được nâng cao.

Người lao động không còn tìm một nơi ở đơn thuần mà cần một không gian sống gắn với công việc, thuận tiện di chuyển và nằm trong dòng phát triển chung. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho NƠXH, đó là vừa đáp ứng về giá, vừa phải bắt kịp tốc độ vận hành của đô thị, từ hạ tầng đến kinh tế.

The Rise - “trái tim” của Happy Home Tràng Cát xuất hiện đúng trong giai đoạn chuyển dịch này. Khi dòng lao động dịch chuyển về phía Nam thành phố Cảng, nhu cầu an cư hình thành song song với quá trình mở rộng sản xuất, The Rise trở thành một phần của hệ vận hành đó, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị từ nơi ở, việc làm đến dịch vụ.

Cư dân The Rise có thể nhanh chóng đến nơi làm việc nhờ hạ tầng nội khu kết nối với các trục đường trọng điểm của khu vực.

3 nền tảng định hình giá trị sống của The Rise

Yếu tố “song hành” của The Rise tại Nam Hải Phòng được hiện thực hóa thông qua ba nền tảng độc đáo.

Đầu tiên là tiện ích tại nội khu. The Rise nằm tại giao điểm hai trục đường chính là Hạnh Phúc (55m) và Đặng Kinh (40m), tập trung các tuyến di chuyển quan trọng nhất trong khu đô thị. Nhờ đó, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng các tiện ích sống, gồm 2 trường học, 1 công viên, 1 vườn hoa nội khu và hệ sinh thái 59 tiện ích ngoài trời của Happy Home Tràng Cát.

Đây cũng là sự khác biệt của dự án so với các mô hình NƠXH truyền thống, bởi nhịp sống đô thị hiện hữu ngay trước cửa nhà.

The Rise nằm trên những trục giao thông lớn nhất rộng 40-55m kết nối tiện tích nội khu Happy Home Tràng Cát.

Nền tảng thứ hai là việc làm. The Rise nằm gần các khu công nghiệp lớn của Nam Hải Phòng, giúp cư dân rút ngắn đáng kể quãng đường đi làm mỗi ngày. Khi khoảng cách được thu hẹp, chi phí sinh hoạt giảm, thời gian được tối ưu và chất lượng sống được cải thiện. Nhà ở trong trường hợp này không tách khỏi sinh kế, mà gắn trực tiếp với nơi tạo ra thu nhập.

Cuối cùng là nền tảng hạ tầng và logistics. Nhờ nằm gần các trục giao thông lớn như Vành đai 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường Tân Vũ - Lạch Huyện… The Rise có khả năng liên kết thuận lợi tới cảng biển, sân bay, nội thành và liên tỉnh. Các dự án giao thông khi đó không chỉ phục vụ di chuyển, mà còn mở ra cơ hội việc làm, phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng sống.

Ba nền tảng này vận hành cùng lúc, tạo nên một không gian sống liền mạch. Bên trong là hệ tiện ích “all-in-one” dày đặc của Happy Home Tràng Cát, với công viên, trường học và khu thấp tầng Boutique Home.

Bên ngoài là hệ sinh thái công nghiệp và hạ tầng đang phát triển mạnh. The Rise vì thế, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn mang đến một mô hình sống chất lượng gắn kết giữa nơi ở, việc làm và hệ thống hạ tầng, dịch vụ hiện đại.

Tính đến tháng 6/2026, The Rise đã hoàn thành khối lượng xây dựng gần 60%, dự kiến cất nóc 100% các tòa căn hộ vào tháng 10/2026.

Khi người lao động được an cư trong những khu đô thị có đầy đủ tiện ích, gần nơi làm việc và kết nối thuận lợi, họ sẽ yên tâm xây dựng cuộc sống gia đình, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động.

Đó cũng là nền tảng để các doanh nghiệp giữ chân nguồn nhân lực chất lượng, tạo sức cạnh tranh bền vững, góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại hàng đầu miền Bắc.