Hà Nội: Xã Thượng Phúc sẵn sàng cho lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic

(VTC News) -

Đây là một trong những dự án có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Tạ Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phúc, cùng đại diện Chủ đầu tư kiểm tra tiến độ chuẩn bị khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News về công tác chuẩn bị cho lễ khởi công, ông Tạ Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phúc, TP Hà Nội, khẳng định: “Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trong đó có công trình Sân vận động Lạc Việt, là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội và sự phát triển của địa phương.

Xã Thượng Phúc xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc phối hợp tổ chức lễ khởi công, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và trang trọng.”

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao, xã Thượng Phúc đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần tổ chức thành công lễ khởi công công trình Sân vận động Lạc Việt, tạo nền tảng quan trọng để dự án Khu đô thị thể thao Olympic sớm được triển khai, phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Xe lu nền mặt bằng đang khẩn trương hoàn thiện công đoạn cuối.

Theo phương án được thông qua, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 9.171 ha,với quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Khu đô thị thể thao Olympic dự kiến được phân chia thành 4 phân khu chức năng chính A,B,C,D thuộc địa bàn 11 xã phía Nam TP Hà Nội, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Sau khi hoàn thành, Khu đô thị thể thao Olympic không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup… mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic phân khu B. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Bên cạnh đó, dự án góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực phía Nam Thủ đô, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tạo việc làm, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án còn đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định vị thế, uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Hà Nội và Việt Nam trên trường khu vực và thế giới.

Dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.