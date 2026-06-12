Vinamilk góp phần đưa lựa chọn thuần chay đến gần hơn với người tiêu dùng

Muỗi có thể phát hiện ra bạn ở khoảng cách lên tới 50 mét, vì sao và làm cách nào để đuổi muỗi hiệu quả?
Sau buổi thi các môn tự chọn sáng 12/6, thí sinh cả nước hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, khép lại hành trình nhiều áp lực với những cảm xúc đan xen.
Đến ngày 12/6, ít nhất 15 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 các trường THPT công lập năm 2026.
Những hình ảnh mới từ Moskva cho thấy trực thăng Mi-26 đang liên tục cẩu các tổ hợp phòng không Pantsir-SMD-E lên nóc các tòa nhà cao tầng.
Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan sáng 12/6, Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã qua đời.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại tại khu vực ngã ba Đông Yên, tỉnh Bắc Ninh.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên phạt 30 năm tù với cáo buộc điều động máy bay không người lái (drone) quân sự xâm nhập Triều Tiên.
Kiểm tra 2 hộ kinh doanh tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều quần áo giả mạo nhãn hiệu Manchester United và Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Tại đây, hệ thống báo động đỏ đa chuyên khoa lập tức được kích hoạt để giành lại sự sống cho người bệnh khỏi một trong những biến cố tim mạch nguy hiểm nhất.
Giá cà phê hôm nay 12/6/2026 tiếp tục phục hồi mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế, đánh dấu một trong những phiên tăng đáng chú ý nhất thời gian gần đây.
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