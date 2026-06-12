Vinamilk góp phần đưa lựa chọn thuần chay đến gần hơn với người tiêu dùng

Trong không gian lễ hội, các món chay quen thuộc như cơm chiên, salad hay cà ri được chế biến cùng Creamer 9 loại hạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ cho khách tham quan. Khi thưởng thức, nhiều người không khỏi bất ngờ trước hương vị thơm béo đặc trưng từ các loại hạt. Với kết cấu sánh mịn và vị ngọt thanh tự nhiên, Creamer 9 loại hạt không chỉ giúp làm mới những món ăn quen thuộc mà còn dễ dàng ứng dụng trong chế biến hàng ngày.