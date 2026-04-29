Vietnam Land là đại lý phân phối F1 Charmora City Nha Trang

Ngày 19/1/2026, tại tầng 52 Marina IFC - Sun Gallery (TP.HCM), Vietnam Land và Naman Realty ký kết hợp tác, cùng trở thành đại lý phân phối dự án Charmora City dưới sự chứng kiến của chủ đầu tư. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường của hai đơn vị. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức lan tỏa của dự án, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của Vietnam Land trên thị trường bất động sản cao cấp.

Việc chính thức tham gia phân phối Charmora City Nha Trang đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Vietnam Land trong hành trình mở rộng thị trường và củng cố vị thế ở phân khúc cao cấp. Đây là minh chứng cho năng lực triển khai dự án lớn cũng như sự tin tưởng dành cho đội ngũ giàu chuyên môn và hiểu sâu thị trường.

Vietnam Land trở thành đại lý phân phối F1 Charmora City.

Sự đồng hành này giúp Vietnam Land tiếp tục phát huy lợi thế tư vấn đầu tư, đưa những sản phẩm bền vững và xu hướng sống hiện đại đến đúng khách hàng mục tiêu. Mối quan hệ hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần vào thành công của dự án và nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Charmora City - Biểu tượng đô thị đảo sinh thái tại Nam Nha Trang

Charmora City được định vị là đại đô thị đảo sinh thái quy mô lớn tại khu Nam Nha Trang, sở hữu vị trí chiến lược với ba mặt giáp sông hiếm có. Lợi thế cảnh quan và khí hậu tự nhiên giúp dự án hình thành không gian sống khác biệt, tách biệt khỏi mật độ đô thị truyền thống. Tổng thể quy hoạch được phát triển theo mô hình ba đảo chức năng liên hoàn gồm Đảo An cư, Đảo Giải trí và Đảo Sinh thái, tạo nên hệ sinh thái tích hợp giữa cư trú, thương mại, nghỉ dưỡng và du lịch chất lượng.

Điểm nhấn nổi bật của Charmora City là việc tiên phong áp dụng mô hình Sponge City tại Việt Nam, sử dụng hạ tầng xanh để hấp thụ, lọc và tái sử dụng nước mưa, góp phần giảm ngập, điều hòa vi khí hậu và bảo vệ môi trường. Chuỗi tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ với quảng trường ven sông, bến du thuyền, công viên sinh thái, trung tâm thương mại, hệ thống giáo dục - y tế và khu giải trí đa năng.

Charmora City dự án nổi bật khu Nam Nha Trang.

Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối trung tâm Nha Trang và sân bay quốc tế Cam Ranh thông qua các trục giao thông trọng điểm. Với tầm nhìn dài hạn, Vietnam Land đánh giá Charmora City hội tụ ba giá trị cốt lõi: quy hoạch đột phá, mô hình tiên phong và khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Vietnam Land - Đối tác phân phối Charmora City giá cạnh tranh

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và tư vấn bất động sản, Vietnam Land từng bước khẳng định vị thế thông qua việc đồng hành cùng nhiều dự án quy mô lớn. Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và luôn đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm, doanh nghiệp tiếp tục củng cố năng lực khi trở thành đối tác phân phối trực tiếp dự án Charmora City tại Nam Nha Trang.

Uy tín của Vietnam Land được xây dựng trên nền tảng minh bạch thông tin, quy trình làm việc chuẩn mực và kiểm soát chặt chẽ về pháp lý, giá bán cũng như khả năng thanh khoản. Không chỉ dừng ở vai trò phân phối, đơn vị còn đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt từ tư vấn, lựa chọn sản phẩm đến hỗ trợ sau giao dịch.

Vietnam Land ra quân phân phối các sản phẩm Charmora City.

Lợi thế của Vietnam Land nằm ở khả năng cung cấp mức giá cạnh tranh cùng nhiều chính sách tài chính linh hoạt. Nhờ hợp tác trực tiếp với chủ đầu tư, khách hàng có cơ hội tiếp cận các chương trình ưu đãi, phương án dòng tiền và chiến lược đầu tư được thiết kế riêng theo từng nhu cầu.

Trong bối cảnh thị trường Nam Nha Trang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, Vietnam Land hướng đến mục tiêu mang đến những sản phẩm Charmora City chất lượng, góp phần tối ưu lợi nhuận và gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI GIỚI VIETNAM LAND 📍Trụ Sở Chính: 280A17 Lương Định Của, P. Bình Trưng, TP.HCM 📍VP Sài Gòn: 280A12 - 280A13 Lương Định Của, P. Bình Trưng, TP.HCM 📍VP Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, P. Nam Nha Trang, Khánh Hòa 📍VP Đà Nẵng: 79 Nguyễn Văn Cừ, P.Hải Vân, TP. Đà Nẵng 🌐 Website: https://vietnamland.vn/