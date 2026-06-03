Vietlott 4/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 4/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 4/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/6 - Xổ số Power 6/55 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/6/2026 - Vietlott Power 6/55 4/6

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 2/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/6/2026

Vietlott 2/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/6/2026

- Vietlott 30/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/5/2026

Vietlott 30/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/5/2026

- Vietlott 28/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/5/2026

Vietlott 28/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/5/2026

- Vietlott 26/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/5/2026

Vietlott 26/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/5/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người lựa chọn nhờ luật chơi dễ tiếp cận và cơ hội sở hữu các giải Jackpot có giá trị lớn, liên tục tăng lên qua các kỳ quay chưa xuất hiện vé trúng.

- Lịch quay số của Power 6/55 được duy trì vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Quá trình quay thưởng được thực hiện công khai, minh bạch và luôn có sự giám sát của các đơn vị liên quan theo quy định.

- Nếu có điều chỉnh về thời gian quay số hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật thông tin trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi dễ dàng theo dõi và nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott Power 6/55, người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Khi đến nhận giải, người chơi phải xuất trình vé hợp lệ còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền theo đúng quy trình.

- Sau khi kỳ quay kết thúc, người chơi nên đợi khoảng một giờ trước khi kiểm tra kết quả. Khoảng thời gian này giúp hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu, từ đó việc tra cứu và đối chiếu vé số sẽ chính xác hơn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé trúng thưởng Power 6/55 có thể thực hiện thủ tục nhận giải tại trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc những điểm bán vé được ủy quyền. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và xác nhận vé hợp lệ, giải thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian khoảng 5 ngày làm việc.

- Nếu xuất hiện tranh chấp, khiếu nại hoặc cần bổ sung thêm thông tin để xác minh vé trúng thưởng, quá trình chi trả có thể kéo dài hơn so với thời gian thông thường. Việc thanh toán chỉ được tiến hành sau khi có kết quả xử lý và kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 hấp dẫn người chơi nhờ hệ thống giải thưởng có giá trị cao, nổi bật nhất là Jackpot 1 dành cho vé khớp đủ 6 số may mắn. Giải thưởng này có mức khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa tìm được chủ nhân.

- Ngoài Jackpot 1, Vietlott còn triển khai Jackpot 2 cho trường hợp trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt. Mức thưởng ban đầu của hạng giải này khoảng 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy tăng thêm qua từng kỳ quay chưa có người trúng.

- Bên cạnh các giải Jackpot, người chơi vẫn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng khác như trúng 5 số được khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng hoặc trúng 3 số nhận 50.000 đồng theo cơ cấu giải thưởng hiện hành.

- Mỗi lượt tham gia Power 6/55 có giá 10.000 đồng cho một bộ số dự thưởng. Nếu một vé đáp ứng điều kiện của nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận giải có giá trị cao nhất. Trường hợp có nhiều vé

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 4/6/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.

Thư Trương