Vietlott 24/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 24/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 24/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Vietlott 14/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/6/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn được nhiều người lựa chọn nhờ cách chơi đơn giản, dễ tham gia và cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị cao. Lịch quay số được duy trì đều đặn hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thời gian quay thưởng hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin trên các kênh chính thức như website, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên cả nước.

- Toàn bộ quá trình quay số được thực hiện bằng hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và chính xác trong từng kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 hiệu quả, người chơi nên nắm rõ thể lệ, cơ cấu giải thưởng cũng như quy trình lĩnh thưởng trước khi mua vé.

- Vé dự thưởng chỉ được xem là hợp lệ khi do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Đồng thời, các bộ số trên vé phải trùng với kết quả trúng thưởng theo quy định.

- Mỗi tờ vé chỉ có giá trị cho một kỳ quay số nhất định. Trong một số trường hợp mua vé sát giờ quay thưởng, hệ thống có thể ghi nhận vé cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận giải là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời gian này mà chưa làm thủ tục lĩnh thưởng, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận giải.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể thực hiện thủ tục nhận thưởng tại các điểm bán hàng hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp quá trình nhận giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Đối với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để hoàn tất các bước xác minh trước khi nhận thưởng.

- Toàn bộ quy trình chi trả giải thưởng được Vietlott thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia dự thưởng phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật quy định không được tham gia hoạt động xổ số.

- Các khoản tiền thưởng của Vietlott được chi trả bằng đồng Việt Nam. Đối với những giải thưởng phát sinh nghĩa vụ thuế, người trúng thưởng sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Khi mua vé qua các nền tảng trực tuyến chính thức, người chơi cần đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân chính xác để phục vụ công tác xác thực tài khoản cũng như hỗ trợ quá trình nhận thưởng khi cần.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 24/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.