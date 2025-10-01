Tốc độ mạng 6G nhanh gấp 100 lần 5G, Việt Nam sẵn sàng thử nghiệm năm 2030

(VTC News) -

Ngày 30/9, chủ đề về hạ tầng mạng di động 5G, 6G đã làm "nóng" Diễn đàn Phát triển hạ tầng số Việt Nam 2025 (DigiInfra) do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức.

Mạng 6G có tốc độ cao nhất tới 1 Tbps, nhanh hơn từ 10 - 100 lần so với mạng 5G tùy điều kiện, độ trễ dưới 1 ms, hỗ trợ tốc độ di chuyển cao (như tàu cao tốc), độ chính xác cao tính bằng centimet, độ phủ 3D, mật độ các thiết bị IoT kết nối lớn.

Việt Nam đặt mục tiêu thử nghiệm mạng 6G vào năm 2030. (ĐH: Mạnh Hùng)

Theo các chuyên gia, mạng 6G trên thế giới sẽ chuẩn hóa vào năm 2028, 2029 và đến năm 2030 được triển khai rộng.

Ông Trần Văn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thiết bị 5G, Viettel High Tech cho biết, đơn vị này đã triển khai nghiên cứu mạng 6G để đi sớm hơn nữa so với quá trình triển khai mạng 5G. Từ quá trình này, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam có thể triển khai thử nghiệm mạng 6G.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VTC News về lý do cần nghiên cứu công nghệ 6G khi 5G đang được triển khai cũng với tốc độ cao, ông Tùng cho biết vẫn có những tiềm năng lớn khi nhu cầu truyền tải sử dụng dữ liệu ngày càng tăng với sự phát triển của AI, IoT, các trải nghiệm AR/XR,...

"6G có thể kết nối được mọi nơi, từ vùng sâu vùng xa qua vệ tinh, các vùng hầm mỏ rất sâu, trong khu vực đông người như sân vận động,... Mạng 6G sẽ là "miền đất hứa" tiếp theo, hỗ trợ cho khoa học công nghệ Việt Nam phát triển.

Việc làm chủ công nghệ 5G/6G giúp Việt Nam chủ động trong mọi tình huống, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tiềm năng", ông Trần Văn Tùng nhận định.

Ông Trần Văn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thiết bị 5G, Viettel High Tech. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo các chuyên gia, đầu tư hạ tầng cho mạng vô tuyến trong các thế hệ mạng di động là tốn kém và chiếm chi phí nhiều nhất, từ 2/3 - 3/4 tổng đầu tư.

Do vậy, hạ tầng mạng 6G sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng của 5G, tương tự như thế hệ trước đó, với mục tiêu tối ưu nguồn lực, giảm thiểu chi phí đầu tư, tiết kiệm tài nguyên.

Tại diễn đàn, đại diện Tập đoàn VNPT cũng có phần chia sẻ về mục tiêu cốt lõi khi xây dựng, phát triển và làm chủ hạ tầng số, định hình và phát triển Hạ tầng Số quốc gia, trong đó có xây dựng và phát triển mạng 5G/6G và IoT, bên cạnh VNPT Cloud, VNPT Data, VNPT AI,...

Đại diện VNPT chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp, VNPT cho biết mạng 5G đang được đẩy mạnh triển khai trong các cụm, khu công nghiệp với tốc độ cao, độ trễ thấp. Tập đoàn đang chuẩn bị lộ trình thử nghiệm 6G để bắt kịp xu thế toàn cầu. Mạng 5G cũng tích hợp kết nối vệ tinh đảm bảo kết nối không đứt gãy phục vụ hải đảo, biên giới, ứng cứu khẩn cấp.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Theo ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam - tính đến năm 2025, Việt Nam có hơn 80 triệu người sử dụng Internet (dữ liệu từ DataReportal), hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây đang phát triển nhanh chóng. Đi kèm với đó là vấn đề nguồn lực đầu tư, tiêu chuẩn xanh, an toàn - an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu, năng lực nghiên cứu phát triển.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, nhận định: “Với đường lối lãnh đạo của Đảng, với ý chí của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, chúng ta sẽ về đích như mong đợi: Một Việt Nam làm chủ hạ tầng số, làm chủ công nghệ chiến lược và làm chủ tương lai dữ liệu của chính mình".

Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1 Gb/s trở lên; mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số; xây dựng, bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G.