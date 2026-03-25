Việt Nam đăng cai tổ chức Miss World 2026

(VTC News) -

Tối 25/3, công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam)công bố Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một kỳ Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Miss World lần thứ 73 dự kiến được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026. Cuộc thi dự kiến quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến Việt Nam tranh tài, mang đến một mùa giải bùng nổ với chuỗi hoạt động đa dạng trải dài trong nhiều tuần.

Bà Julia Morley - chủ tịch Miss World (ở giữa) xác nhận việc đăng cai cuộc thi tại Việt Nam.

Với quy mô quốc tế hoành tráng và sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Thông qua việc đăng cai Miss World, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, hiếu khách. Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực", đại diện đơn vị đăng cai cho biết.

Opal Suchata - đương kim Miss World lần thứ 72.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 73. Từ khi công bố, hành trình của nàng hậu nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Sinh năm 2001, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật 1m86.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn có thành tích học tập ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.0 và bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Hiện tại, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.

Thời gian tổ chức của Miss World lần thứ 73 sẽ được đích thân chủ tịch cuộc thi là bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Đây cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất thế giới, được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận về quy mô và lịch sử lâu nhất. Thông điệp mà Hoa hậu Thế giới nhấn mạnh đó là “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”. Cuộc thi đánh giá cao trí tuệ, nhân cách và kỹ năng ứng xử của thí sinh. Để giành chiến thắng, thí sinh cần có vẻ đẹp nổi bật, trí tuệ, lòng nhân ái và kỹ năng ứng xử. Người đẹp sau khi đăng quang sẽ tham gia nhiều hoạt động từ thiện toàn cầu.