Hoa hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 24: Lọt top 12 Miss World, sở hữu nhà chục tỷ

(VTC News) -

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh được xem là một trong những người đẹp nổi bật nhất của showbiz Việt. Không chỉ xinh đẹp, nàng hậu còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi trình độ học vấn đáng nể.

Học tiến sĩ ở tuổi 24

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng. Năm 2019, cô gây chú ý với hình thể nổi bật, chiều cao 1m78 khi đăng quangMiss World Vietnam.

Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019.

Ngay khi giành vương miện, nàng hậu được chú ý không chỉ bởi sắc vóc mà còn vì trình độ học vấn nổi bật. Tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương, cô có khả năng ngoại ngữ xuất sắc với bằng IELTS 7.5 và là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh Quốc gia.

Sau khi ra trường, Lương Thùy Linh trở thành giảng viên trợ giảng ngành Kinh doanh quốc tế, khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Đại Nam.

Tháng 11/2024, nàng hậu trúng tuyển học tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với 32 điểm đề cương nghiên cứu. Tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu của người đẹp là 78. Hoa hậu được miễn thi ngoại ngữ do có chứng chỉ IELTS đạt 7.5.

Thời điểm này, Lương Thùy Linh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất trong danh sách tuyển sinh bậc tiến sĩ đợt 2 năm 2024 của trường.

Lương Thuỳ Linh trúng tuyển học Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế ở tuổi 24.

Miss World Vietnam 2019 từng nói mỗi hoa hậu đều có sự khác biệt về tên gọi, ngoại hình nhưng thứ khác biệt nhất của cô so với mọi người là học thức.

Nàng hậu "đa zi năng"

Năm 2019, Lương Thùy Linh đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Với sắc vóc nổi bật, khả năng ngoại ngữ lưu loát và dự án nhân ái tốt, Lương Thùy Linh lọt top 12 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Lương Thùy Linh trở về Việt Nam và hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Hoa hậu sinh năm 2000 là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang của các nhà thiết kế trong nước.

Người đẹp cũng được nhiều hãng thời trang xa xỉ lựa chọn làm gương mặt quảng cáo tại Việt Nam. Nhờ khả năng ngoại ngữ tốt, cô theo đuổi công việc MC song ngữ và dẫn ở nhiều sự kiện lớn.

Lương Thùy Linh được đánh giá là nàng hậu nổi bật nhất hiện nay.

Ngoài ra, nàng hậu còn bén duyên với nghệ thuật thứ bảy qua bộ phim điện ảnh tâm lý Chiếm đoạt (2023). Dù không đảm nhận vai chính, cô vẫn gây ấn tượng nhờ phong thái chín chắn và khả năng nhập vai tự nhiên. Thời gian qua, Lương Thùy Linh vẫn dành thời gian rèn luyện diễn xuất và tìm kiếm kịch bản thích hợp để trở lại màn ảnh.

Bên cạnh nghệ thuật, Lương Thùy Linh đồng thời lấn sân kinh doanh. Cô đang đảm nhận vị trí Giám đốc thương hiệu của một nhãn hàng thời trang tự sáng lập.

Chính nhờ tài năng của mình, Miss World Vietnam 2019 sở hữu khối tài sản lớn dù tuổi còn rất trẻ. Năm 21 tuổi, nàng hậu tự tậu căn penthouse ở hàng chục tỷ đồng. Căn hộ mà Lương Thuỳ Linh mua có vị trí đắc địa nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Lương Thùy Linh từng vui mừng vì có thể mua được nhà sớm hơn dự định và bắt đầu một cuộc sống tự lập chỉ sau gần 2 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh cũng thường xuyên khoe sở hữu bộ sưu tập túi hiệu, đi du lịch nước ngoài.... Thời gian qua, hoa hậu cũng không ngại làm mới bản thân với những trang phục gợi cảm, quyến rũ.

Nàng hậu mua nhà chục tỷ đồng khi mới 21 tuổi.

Không chỉ chăm lo cho cuộc sống cá nhân, nàng hậu sinh năm 2000 tích cực làm các dự án cộng đồng. Năm 2024, người đẹp cũng đăng ký hiến tạng và thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện tại vùng cao.

Nói quan điểm về thành công, Lương Thùy Linh từng khẳng định luôn đặt mục tiêu cho những chặng đường mới để lấy động lực cố gắng hơn. Cô hay gọi những danh hiệu mọi người đặt cho là hoa hậu, giảng viên, MC… là một bộ sưu tập.

"Khi còn trẻ, tôi muốn thử sức mình với mọi thứ và làm dày hơn bộ sưu tập danh hiệu. Sau này, khi lớn lên một chút thì thành công của tôi sẽ một thứ khác như có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình", nàng hậu tâm sự.